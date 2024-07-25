健康網》少吃肚子還是三層肉？ 中醫揪「虛胖」元兇

中醫指出，長期壓力、外食、冰冷飲料、不定時進餐，造成脾胃消化吸收功能失常，導致「虛胖」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小李是一名30歲左右坐辦公桌的粉領族，最近常加班與熬夜，加上又沒有運動習慣，每天都感覺睡不飽、上班打瞌睡、食慾不振、下午雙腳水腫、排便不順，且半年內體重大增，除了感覺身體疲累外，還時常感覺「心累」，做事情都提不起勁來。中醫師表示，小李的脈象非常無力，舌頭上還有一層厚厚的舌苔，明顯就是「脾虛痰濕」體質。

造成發炎的元兇—「濕」

彰化馬光中醫診所院長許名鈞指出，隨著現代工作、經濟壓力快速增大，中醫門診也越來越多小李這種「虛胖」之人來尋求協助。常常聽到「水濕」、「痰濕」，其實就是長期的壓力、外食、冰冷飲料、不定時進餐，造成脾胃消化吸收功能失常，原本是帶給身體營養的物質，卻變成堆積在身體裡不斷造成發炎反應的代謝廢物，即是「濕」。

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中醫師指出，脾胃濕氣，會出現脹氣打嗝、胃食道逆流、排便不暢等消化不良的表徵，體態會小腹突出、彎腰出現三層肉、少吃也會胖的狀況；圖為情境照。（圖取自photoAC）

他表示，「濕」在不同的部位，也會有不一樣的症狀表現，例如最常見的脾胃濕氣，就會出現脹氣打嗝、胃食道逆流、排便不暢等消化不良的表徵，直接反應在體態上就是小腹突出、彎腰出現三層肉、少吃也會胖的狀況。那如果濕在下半身呢？則會出現雙腳容易水腫緊繃痠痛、抬腳沉重感等現象。最惱人的，還是濕氣造成身體慢性發炎，會讓人疲累、時常感冒、頭暈頭重、注意力無法集中、記憶力下降等，影響工作表現。

「健脾利濕」改善虛胖症狀

針對「虛胖」之人，許名鈞說，中醫會利用健脾利濕的方式，來讓身體排除代謝廢物，常見運用的中藥有黨參、茯苓、白朮、甘草、藿香、木香、葛根等藥材加減，經過1個月的調理，小李逐漸擺脫了身體橫向發展的困境，工作表現也越來越好，疲勞漸漸不見蹤影。

許名鈞強調，特別需要注意的是，有水腫、肥胖的人，不要購買來路不明的減肥產品，因為水腫或體重突然飆升，可能不只是濕氣重而已，心臟肥大、急性腎臟病、甲狀腺功能異常、內分泌失調，都有可能造成此現象，若未經醫師評估盲目使用減重產品，不僅瘦了荷包、還壞了身體。

中醫師推薦四神湯、紫蘇紅棗茶，有助消水腫改善虛胖。（馬光中醫診所提供）

告別水腫湯品與茶飲

除了給專業的中醫師調理身體外，許名鈞也推薦四神湯及紫蘇紅棗茶，作為平日保養。

四神湯

成分：蓮子5錢、茯苓5錢、山藥5錢、芡實5錢。

作法：傳統使用豬小腸來燉煮，若有素食朋友可以用青菜、豆腐，亦可將豬小腸替換成雞肉或排骨，並可加入薏苡仁增強排濕功效。若是上班族朋友無法下廚，也可以將上述藥材劑量減成1/3，請中藥房打碎並以棉布包裹，放入保溫瓶中熱水沖泡，放稍涼即可飲用。

紫蘇紅棗茶

冬天版成分：紫蘇1錢、紅棗3枚、乾薑0.5錢、炙甘草1錢。

夏天版成分：紫蘇1錢、紅棗3枚、茯苓1錢、炙甘草1錢。

沖泡方式：將上述藥材放至馬克杯，熱水沖泡放至稍溫飲用，可以回沖多次至無味。

彰化馬光中醫診所院長許名鈞。（馬光中醫診所提供）

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