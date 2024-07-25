健康網》減重想吃肉燥飯免壓抑 醫：控好熱量就飲食自由

肉燥飯誘惑令人難以抗拒。醫師提醒，如果減重期間一定要吃肉燥飯，只要減少其他熱量來源，比如少吃炸物、珍奶、餅乾等，就可以放心吃；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減肥之路往往漫長艱辛，偶爾嘴饞想吃肉燥飯這類高熱量食物在所難免。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，人類永遠不可能控制大腦停止發出「想吃肉燥飯」的訊號。越是禁止，反而更容易報復性大吃。他強調，減重的原理就是控制熱量，不管是吃肉燥飯或其他食物，只要減少其餘熱量來源，就可以安心吃。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼於臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，有減重個案詢問，在執行哈佛健康餐盤飲食法雖然都能吃飽，但有時候會非常渴望吃肉燥飯、腿庫飯這類高油高澱粉的餐點。想確認是否真如網路所言，是因為缺乏特定元素所導致，有沒有辦法可以讓大腦不要發出「想吃大碗軟骨飯」的訊號呢？

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蔡明劼解答，人永遠不可能叫大腦停止發出「想吃肉燥飯」這樣的訊號。越不去想，就偏偏越會想，這個叫做「白熊效應」。越是禁止吃特定食物，就越容易搞到最後報復性的大吃。

反過來說，只要知道什麼時候該吃、要吃多少，這樣就夠了。以前天天吃肉燥飯者，現在改成1個禮拜吃3次，表示有在進步會瘦下來。說不定以後改成1個禮拜只吃1次，就可以順利突破減重停滯期。

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不過肉燥飯高油、高澱粉，吃下去不免擔心熱量問題。對此，蔡明劼強調，減重的原理就是控制熱量，如果一定要吃肉燥飯，只要減少其他熱量來源，比如少吃炸物、珍奶、餅乾等，就可以放心吃肉燥飯。將肉燥飯替換成任何食物也一樣，只要搞懂原理，就能達到飲食自由。

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