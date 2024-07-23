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健康網》孩子睡不夠恐變胖！ 醫：青少年「睡飽」8-10小時

2024/07/23 21:48

醫師提醒，睡眠不夠可能降低吃早餐的食慾，或是導致肥胖問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子到底要睡多久才夠？不同年紀對於睡眠的需求也不盡相同。愛群成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文表示，根據美國睡眠醫學學會的建議，3-4歲的學齡前兒童要睡10-13小時；14-17歲的青少年要睡8-10小時；成人也需要7-9小時的睡眠等。而睡眠不夠可能降低吃早餐的食慾，或是導致肥胖問題。

各年齡層所需的睡眠時數

0-3個月的新生兒：14-17小時（包括2-3次小睡） 。

​4-12個月的嬰兒：12-16小時（包括2次小睡） 。

​1-2歲的幼兒：11-14小時（包括1-2次小睡） 。

​3-4歲的學齡前兒童：10-13小時（包括1次小睡） 。

​5-13歲的學齡兒童：9-11小時。

​14-17歲的青少年：8-10小時。

醫師建議兒童和青少年，在晚上10點之前入睡，因為在夜間的前半段，生長激素會大量分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

​陳如瑩表示，睡眠不夠可能影響早餐的食慾，門診有許多瘦小兒童的家長提到，小孩早上都沒食慾不想吃，一問之下才發現，孩子太晚睡又太早起，總睡眠時數不足。孩子睡眠不足可能會破壞食慾調節，確實會導致早晨食慾下降。

早睡及充足睡眠助長高

陳如瑩指出，生長激素是兒童成長的重要激素，要確保充足的生長激素分泌，建議兒童和青少年，在晚上10點之前入睡，因為在夜間的前半段，生長激素會大量分泌。睡眠不足或睡眠品質差，都會降低生長激素分泌，長期睡眠不足可能會影響身高。

睡不夠會導致肥胖問題

陳如瑩說，許多研究指出，睡眠時間不足，會增加過重和肥胖的風險。這是由於與食慾相關的荷爾蒙的改變，睡眠不足時，會傾向於選擇高熱量和肪的食物。此外，睡眠不足會增加體內飢餓荷爾蒙的濃度，減少抑制食慾的荷爾蒙，導致對食物的渴求增加。

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