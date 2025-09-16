不只3高會傷「心」 暴怒也是隱形殺手

▲易怒會提高心臟病與中風的風險。 （台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲除了控制三高、定期量測血壓，也要控制情緒，降低血壓飆升造成的健康問題。（台南市立醫院提供）

生氣不只會影響情緒，還可能直接「傷到心」，有研究指出，人在暴怒後的短時間內，急性心臟病發作風險會大幅上升，比平時高出8倍以上。台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青指出，其實易暴怒也是心臟的隱形殺手。

吳柏青表示，許多人以為心血管疾病主要來自三高、飲食不均、運動不足，但其實情緒也是非常關鍵的危險因子。當人們憤怒時，身體會釋放大量壓力荷爾蒙，例如腎上腺素與皮質醇，使心跳加快、血壓升高，還可能造成心律不整、血管收縮、血液黏稠度增加，進一步提升心臟負擔，誘發心絞痛或心肌缺血。

長期易怒緊張或壓抑 風險大增

吳柏青說，長時間處在易怒、緊張或壓抑的狀態，會讓交感神經長期過度活化，影響睡眠與血糖控制，使心血管系統無法獲得充分休息，甚至降低身體修復血管的能力，加速動脈硬化，進而提高心臟病與中風的風險。

有研究顯示，長期愛生氣不僅會造成血壓飆升、心跳加快，還可能引發免疫力下降、自律神經失調，出現胃食道逆流、失眠、心悸等症狀，更會大幅提高發生心臟病與中風的風險。

吳柏青提醒，若出現胸悶、心悸、呼吸急促等不適情形，應立即就醫，並配合心理師協助，避免陷入惡性循環。情緒管理不僅能減少急性心臟病發作的機率，更是維持長期心血管健康的重要方法，建議透過規律運動、深呼吸、冥想、傾訴等方式學習紓壓，讓身心都能獲得放鬆，守護自己的心臟健康。

