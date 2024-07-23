赴日旅遊注意！新冠單週破5.5萬例 東京等3地最多

疾管署副署長羅一鈞提醒民眾赴日要記得先打XBB疫苗。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情下降，但暑假正值旅遊旺季，尤其國人愛去的日本疫情上升中，衛福部疾管署副署長羅一鈞今（23日）提醒，日本單週通報病例逾5.5萬例，其中以東京、大阪、九州等地最多，但鹿兒島發生率最高，民眾赴日要記得先打XBB疫苗，做好相關注意防範。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，日本新冠病例數從今年5月中旬起，已連續10週上升，7月8日至14日報告5萬5000餘例，每家醫療機構平均就診人數為11.18例，是前一週的1.39倍。此波疫情以KP.3為主要流行病毒株。

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羅一鈞指出，若以病例數來看，東京、大阪、九州等的個案最多，但發生率是鹿兒島最高，提醒近期正值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，規劃前往日本的民眾，應儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得免疫保護，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣。

疾管署統計，國內XBB疫苗迄今已累計接種289.1萬人次，全國接種率11.73%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.24%、2.3%；由於國際疫情仍為流行，依世界衛生組織建議，高風險族群應接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。全國尚餘莫德納XBB疫苗約270.8萬劑、Novavax XBB疫苗僅約2,400劑，呼籲尚未接種XBB疫苗者應儘速接種。

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