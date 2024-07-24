健康網》減重期間食慾超旺盛？ 營養師授7招克服暴食

營養師指出，減重時忽然很想暴食，有可能是因為選錯食物或用錯方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重的時候最怕控制不了自己的食慾，大吃特吃，讓努力全白費。營養師劉怡里指出，減重時「忽然想暴食」有可能是因為採取強烈節食、一昧降低熱量等錯誤方式。因此，她也公開7個方法，幫助民眾克服減重暴食，像是正確掌握醣類、蛋白質、脂質三大營養素比例。

劉怡里在臉書專頁「劉怡里 營養師」發文分享，減肥期間單靠意志力來壓抑食慾是很辛苦的，如果出現想暴食的行為，要先找出原因，有可能是選錯食物，也有可能是用錯方法，比如強烈節食、吃飯速度太快、一昧的降低熱量。劉怡里表示，可以運用一些技巧來克服減重時的食慾旺盛，這樣會離減重目標越來越近。

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3個錯誤飲食行為 造成減重暴食

1.採取強烈節食完全不吃的方式：很容易因為過度飢餓或是剛好碰到朋友聚會而誘發進食慾望，加上都沒有熱量來源，很容易一餐中進食過量，而熱量吸收大增。

2.吃飯速度太快：減重時控制熱量，相對進食量減少，若是再加上本身進食速度過快，很容易因為飽足感不足而控制不住自己，吃下更多的食物。

3.不知道自己在吃什麼東西：很多人生活忙碌，常常不知道自己在吃什麼食材，也不在意營養搭配，只是一昧的降低熱量，通常都選自己喜歡吃的，很容易都攝取到高糖分的勾芡類、點心類、含糖飲料類等，造成蛋白質、蔬菜不足，更容易引起血糖波動，造成饑餓感上升想要暴食。

7招克服減重暴食

1.低熱量且均衡的減重飲食。

2.搭配正確的比例：三大營養素佔總熱量的分配比例，醣類50-60%、蛋白質10-20%、脂質20-30%。

3.選擇低GI的食材。

4.控制份數。

5.適度的運動。

6.多喝水。

7.不求快速減重。

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