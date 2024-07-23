時隔4年又見肉毒桿菌中毒！ 5旬婦有吃過期食品習慣

疾管署表示，肉毒桿菌中毒，其症狀通常於攝食後12-72小時出現。（衛福部疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（23日）公布近4年首例肉毒桿菌中毒，為南部50多歲女性，具慢性病史，獨居且有食用過期食品習慣，目前仍於加護病房治療中，因為插管尚無法詳細詢問飲食史。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，7月13日陸續出現腹痛、腹瀉、眼瞼下垂、吞嚥及說話困難、全身無力等神經學症狀至急診，14日醫師通報採檢送驗，19日確診肉毒桿菌中毒。經衛生單位調查，該名個案獨居且有食用過期食品習慣，個案插管尚無法詳細詢問飲食史。

請繼續往下閱讀...

依據疾管署監測資料顯示，2020年至2023年累計肉毒桿菌中毒確定病例數分別為1、0、0、0例，2015至2023年的每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例。

疾管署表示，肉毒桿菌為絕對厭氧的產孢桿菌，其所產生的毒素是致病因子，可造成嚴重的神經性中毒。中毒來源以攝食受肉毒桿菌污染食物最為常見，其症狀通常於攝食後12-72小時出現，但亦可能於最短2小時，最長8天發生。

此類中毒多為食入的食品處理或保存不當所致，如家庭自製醃漬食品或罐頭於製作或包裝過程遭受污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能導致肉毒桿菌中毒。肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，煮沸（100℃）加熱10分鐘即可破壞，提醒民眾，家庭自製的醃漬食品，食用前應先徹底加熱，且真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存，蓋子脹起的罐頭或罐頭開罐後聞到有異味，不可再食用。

此外，肉毒桿菌孢子廣泛分布於自然界，1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢未發展完全，應避免餵食蜂蜜，以降低肉毒桿菌中毒的發生機率。

疾管署呼籲，肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，呼籲臨床醫師提高警覺，如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒的神經學症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予妥適照護，降低患者死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法