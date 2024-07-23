全球首創找出顫抖症神經頻率 台大團隊鑽研電刺激緩解症狀

台大藥理學研究所副教授潘明楷與研究團隊，共同找出原發性顫抖症的核心機制。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡族群約20％盛行「原發性顫抖症」，常不自覺抖動，嚴重的手部抖動甚至影響飲食，國科會長期補助台灣大學潘明楷團隊，如今透過數學、光電科技結合生物學，成功算出小腦的神經共振才是顫抖根源，並實驗可經外部經顱電刺激術，改善小鼠的顫抖症狀，未來有機會達到治療病患效果，研究在今年5月登上國際期刊《科學轉譯醫學》。

台大藥理學研究所副教授潘明楷解釋，原發性顫抖症佔成人4％、老年人更高達20％罹病率，但成因不明，基因定序各國不一致、明顯的環境因子則有咖啡、醬油、烤肉、吸菸等，現階段臨床治療25年來僅被核准2種藥物，但逾5成患者無效，手術治療則有神波刀，或用深腦刺激術180Hz的高頻率電波，進行腦部電刺激或破壞，但幾年後效果會減退。

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潘明楷說，團隊透過數學結合光電科學，深究「顫抖的本質」，就是找出固定頻率不自主運動，發現顫抖症患者都有4到12秒間的抖動頻率，更打破過往觀念，顫抖症不是大腦跟小腦間的共振，而是小腦自主的不正常神經元共振，再透過小鼠實驗，加上光遺傳學刺激模式，修改顫抖症小鼠的顫抖頻率。

潘明楷進一步舉例，小腦宛如電腦的GUP，人類動作在下意識由小腦控制，且小腦有學習機制，當算出個體的顫抖頻率，實驗證實加強同頻率的刺激，其顫抖更穩定、反向刺激則可破壞顫抖，藉此達到調控病患顫抖甚至改善症狀，若搭配現行人類幾十年的深腦刺激術，調整刺激頻率，有機會治療患者，但尚待臨床試驗；目前也有美國機構擬投入相關植入電極片的治療機制。未來除了顫抖症，小腦萎縮症也研究透過光電科技補充訊號，讓罕病治療也露出曙光。

國科會生命科學研究發展處長楊台鴻表示，自己常看到很多老者都有顫抖症，但大家去看醫生卻得不到改善，國科會108年起透過腦科技計畫支持相關研究，加上台灣光電科技，跨域結合發展生醫新突破。該研究包含台大醫學部主治醫師、分子影像中心、雲林分院小腦研中心，以及中研院生醫所共同投入。

台大藥理學研究所副教授潘明楷與研究團隊，共同找出原發性顫抖症的核心機制，並透過刺激破壞小腦神經元的共振頻率，達到實驗小鼠的治療效果，給未來患者治療帶來契機。（記者吳柏軒攝）

國科會支持下，台大藥理學研究所副教授潘明楷與研究團隊，共同找出原發性顫抖症的核心機制及治療契機，相關成果發表登上國際期刊《科學轉譯醫學》。（記者吳柏軒攝）

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