健康網》代謝症候群你中了嗎？ 5指標有3項者需留意

黃士倫表示，代謝症候群指標中的三高二害，其中的一害即是腰圍過粗。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常見的文明病其中一項即是肥胖，肥胖會導致身體機能變差、代謝下降，嚴重者可能還會有「代謝症候群」。急診兒科主治醫師黃士倫分享了代謝症候群5大指標，腰圍過粗、血壓偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低、空腹血糖值偏高、三酸甘油脂偏高。他表示，民眾可自行檢測，若有3項或以上超標，即認定為代謝症候群，表示身體健康亮起了黃燈，需多加留意。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享代謝症候群5大警戒指標，並教民眾判斷口訣，「避免三高加二害，健康無危害」。三高是「血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高（ 三酸甘油酯偏高）」 ；二害是「腰圍過粗、好的膽固醇不足（ 好的膽固醇指HDL-C）」。

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代謝症候群5大警戒指標

1.腰圍過粗：男性腰圍 ≧ 90cm（35吋）、女性腰圍≧ 80cm（31吋）

2.血壓偏高：收縮壓 ≧ 130 mmHg、舒張壓 ≧85 mmHg

3.高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性< 40 mg/dl 、女性< 50 mg/dl

4.空腹血糖值偏高：≧ 100 mg/dl

5.三酸甘油脂偏高：≧ 150 mg/dl

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