健康網》颱風天「囤糧」清單一次看！ 櫛瓜、苦瓜都入列

營養師提到，櫛瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等瓜果類，可存放較久；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中颱「凱米」步步逼近，不少民眾開始囤糧，防颱期間除了吃泡麵，還可以吃什麼呢？營養師姚晴徽整理囤糧清單，耐放又富營養，包括：乾貨、罐頭、冷凍食品，以及新鮮蔬菜。尤其蔬菜「看天吃飯」，價格易波動，因此推薦購買櫛瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等瓜果類，可存放較久；綠豆芽、黃豆芽、黑豆芽等豆芽類，以及鴻喜菇、雪白菇等菇類，價格相對穩定。

姚晴徽在臉書粉專「徽姑娘營養師」發文分享，營養豐富的囤糧清單，包括：好煮易飽的主食類、罐頭類食品、冷凍食品，以及價格穩定的新鮮蔬菜，事先準備耐久放、高營養價值，又能簡易烹調的食物，同時也是「防災食物」的特性，也適用於地震、天災：

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●乾貨類（吃得飽）：提供熱量、碳水化合物，建議選擇可以長久保存、方便烹煮的主食，儒米類、泡麵、乾拌麵等。

●罐頭類食品（有營養）：提供蛋白質，不過要避開購買火腿、香腸等加工製品。舉例來說，可選擇魚罐頭、調理包等。

●冷凍食品（清冰箱好時機）：有些人認為冷凍蔬菜不營養，但其實冷凍蔬菜除了可以保存很久，也保留許多營養素，如冷凍水餃、冷凍毛豆、冷凍蔬菜等。

●新鮮蔬菜（不能少）：推薦購買3大類蔬菜，包括：瓜果類，如櫛瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等可存放較久；綠豆芽、黃豆芽、黑豆芽等豆芽類食物，栽培方式較不受颱風影響；特別是鴻喜菇、雪白菇等菇類，價格相對穩定，不易浮動。

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