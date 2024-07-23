健康網》中颱「凱米」強勢來襲！ 醫籲：注意4個健康問題

黃軒表示，颱風來襲，易造成室內濕氣重，增加個人呼吸道感染的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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明後天颱風假有望？氣象署估3地區風雨劇烈

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（2024）年第3號中度颱風「凱米」持續向台灣接近，國家災害防救科技中心（NCDR）預計24日晚間至25日最接近台灣。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，民眾除了關注風雨帶來的環境變化，也要留意4個可能對自己健康造成影響的問題。

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黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，颱風天除了風雨帶來的環境變化之外，也容易對我們的健康造成影響。我們需注意保持室內的通風、飲食衛生、隨時留意身體狀況，以及做好家中安全防護措施，確保自身和家人的健康與安全。

颱風如何影響我們的健康？

1. 潮濕引發呼吸道疾病：颱風來襲，易造成室內濕氣重。在家裡、公司裡陰暗的角落，容易滋生霉菌與細菌，增加呼吸道感染的風險。回想看看，有些人是否平常沒什麼事，但颱風來襲前後，呼吸道症狀卻變得更明顯？因此，保持「室內通風」或準備除濕器，避免長時間停留在潮濕環境中，也能讓呼吸道更加健康。

2. 疾病傳播風險增加：颱風期間，環境衛生狀況可能惡化，污水混進飲用水源，容易引發腸胃道感染。因此，務必注意飲食衛生，這段時間，要避免生食未經煮沸的水果蔬菜，防止細菌感染。

3. 身體不適須及時就醫：如果在颱風天出現頭痛、喉嚨痛、發燒等不適症狀時，仍應及時就醫診治，不要讓病情惡化。尤其是現在呼吸道病毒肆虐，保持個人衛生，戴上囗罩、遠離潮濕環境，有助於減少疾病風險。

4. 安全第一，預防受傷事故：颱風天，因為路面濕滑，易引發摔倒受傷，尤其老人，或者有神經系統疾病的人，走路不平穩，容易一個風吃草動，就會跌倒。外出時，也應注意穿著防滑鞋，走路不得匆促。同時，避免靠近危險區域或樹木，保護個人安全。

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