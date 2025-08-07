自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

1個月2例M痘病例 台中市30歲男腹股溝紅腫、肛門周圍皮疹

2025/08/07 14:34

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力。（記者蔡淑媛攝）

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕繼上（7）月初，台中市出現首例本土M痘確定個案，台中市衛生局今天再公佈第2例本土M痘確診個案，為30多歲的北屯男性，自述曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、腹股溝腫痛及肛門周圍皮疹等症狀，就醫採檢後確診。

全國目前累計M痘確診病例共29例，台中市第2例個案自述曾有同性間不安全性行為，接觸者1位，發病後就醫採檢，經中央實驗室研判8月6日確診，衛生局指出該病例的接觸者目前無症狀，提供衛教資訊，提醒個案進行為期21天的自我健康監測。

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

衛生局長曾梓展指出，暑假期間為聚會與社交活動頻繁時期，M痘傳播途徑以高風險親密接觸為主，M痘症狀包括發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚紅疹、水泡、丘疹、膿疱等，呼籲民眾應落實自我防護，儘速接種M痘疫苗，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。

曾梓展強調，目前預防M痘最有效的方式，為接種疫苗，接種第1劑M痘疫苗14天後，約可達4至8成保護力，完成2劑接種則可提供9成保護力；如果出現疑似M痘症狀，應佩戴口罩及穿著長袖衣褲就醫，並主動告知醫師相關暴露史及接觸史，以利及早診斷與治療。

台中市共有55家合約醫療院所、衛生所及社區接種站台灣基地協會，提供公費M痘疫苗接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為者、曾罹患性病者，或其性伴侶具上述任一情形者，請儘速完成疫苗接種，民眾可透過「台中市政府疫苗預約系統」（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）預約、向各區衛生所洽詢，或至衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/2345679/post）查詢接種資訊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中