1個月2例M痘病例 台中市30歲男腹股溝紅腫、肛門周圍皮疹

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕繼上（7）月初，台中市出現首例本土M痘確定個案，台中市衛生局今天再公佈第2例本土M痘確診個案，為30多歲的北屯男性，自述曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、腹股溝腫痛及肛門周圍皮疹等症狀，就醫採檢後確診。

全國目前累計M痘確診病例共29例，台中市第2例個案自述曾有同性間不安全性行為，接觸者1位，發病後就醫採檢，經中央實驗室研判8月6日確診，衛生局指出該病例的接觸者目前無症狀，提供衛教資訊，提醒個案進行為期21天的自我健康監測。

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

衛生局長曾梓展指出，暑假期間為聚會與社交活動頻繁時期，M痘傳播途徑以高風險親密接觸為主，M痘症狀包括發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚紅疹、水泡、丘疹、膿疱等，呼籲民眾應落實自我防護，儘速接種M痘疫苗，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。

曾梓展強調，目前預防M痘最有效的方式，為接種疫苗，接種第1劑M痘疫苗14天後，約可達4至8成保護力，完成2劑接種則可提供9成保護力；如果出現疑似M痘症狀，應佩戴口罩及穿著長袖衣褲就醫，並主動告知醫師相關暴露史及接觸史，以利及早診斷與治療。

台中市共有55家合約醫療院所、衛生所及社區接種站台灣基地協會，提供公費M痘疫苗接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為者、曾罹患性病者，或其性伴侶具上述任一情形者，請儘速完成疫苗接種，民眾可透過「台中市政府疫苗預約系統」（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）預約、向各區衛生所洽詢，或至衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/2345679/post）查詢接種資訊。

