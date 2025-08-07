喝下強酸強鹼腐蝕物怎辦？醫教「3不1送醫」：首要搶先就醫

台南新樓醫院小兒科醫師賴馥蘋指若誤吃喝強酸或強鹼的腐蝕性物質，須謹記三不一就醫的正確處理原則。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名15歲少年近日因情緒困擾、利用家中無其他人之際，喝下廁所內的強酸清潔劑，造成食道與胃部化學性灼傷，後來被家人發現送到新樓醫院急救，胃鏡檢查確認食道與胃部中度（2A級）灼傷。醫療團隊讓少年住院補充點滴、使用制酸劑藥，2、3天後出院，持續回院追蹤治療。

台南新樓醫院小兒科醫師賴馥蘋表示，成人或青少年可能因自傷緣故喝下腐蝕性物質，一旦發生可能嚴重影響健康，且遇到強酸或強鹼的腐蝕性物質，應避免催吐、喝水稀釋或酸鹼中和。一般強酸清潔劑如廁所除垢的鹽酸、硫酸之類，會引起「凝固性壞死」，這類化學物質接觸到口腔、食道和胃黏膜時，會在組織表面形成焦痂，一定程度阻止酸液向深層組織滲透，但底下組織仍可能持續受損。

請繼續往下閱讀...

相較之下，喝下強鹼如通樂等水管疏通劑，會引起「液化性壞死」，這類物質能更深入穿透食道壁，可能導致食道穿孔、引發縱膈腔感染等併發症，誤食強鹼物質的傷害性常比強酸物質更嚴重。

喝下強酸類清潔劑的十五歲少年，胃鏡檢查其食道（圖上方）與胃部（圖下方）都有化學性灼傷。（記者王俊忠翻攝）

賴馥蘋強調，不論是吃喝下強酸或強鹼清潔劑，正確緊急處理原則是「3不1就醫」：

1.不催吐，因催吐會讓腐蝕性物質再通過受損的食道，造成二度傷害。

2.不喝水稀釋，因喝水可能引發嘔吐，讓腐蝕性物質再接觸傷害食道。

3.避免酸鹼中和，因中和反應會產生大量熱能，引發胃腸穿孔等嚴重併發症。

唯一適當作法是立即將患者送醫接受專業評估與治療。

賴馥蘋主張，預防吃喝到腐蝕性物質很重要，居家強酸或強鹼清潔劑應放在兒童少年無法接觸的地方，產品標示要清楚完整，勿用一般飲料瓶罐來盛裝；對於青少年心理健康關注，也很重要，家長與教育人員應隨時留意青少年情緒變化與行為狀況，當發現有情緒困擾或異常行為時，要尋求專業協助、提供適當的支持系統。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法