桃園醫院邀18歲女孩跳安心亞「722健康舞」籲年輕人定期量血壓

衛福部桃園醫院邀請同仁的小孩一起響應，以桃園醫院為背景大跳722健康舞，推廣年輕人定期量血壓觀念。 （桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部國民健康署偕同藝人安心亞推出「722在家量血壓」健康舞，衛福部桃園醫院邀請同仁的小孩一起響應，以桃園醫院為背景大跳722健康舞，推廣年輕人定期量血壓觀念。

桃園醫院衛教護理師陳素珍表示，台灣高血壓盛行率高達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓，但根據國健署調查，20歲以上國人的高血壓自知率僅67.9%，也就是有3成成年人不知道自己患有高血壓，主要是4大障礙影響了血壓管理，包括誤認高血壓只影響老年人、僅在就診或感到不適時才量血壓、無症狀時不定期量血壓以及對血壓計選擇及測量方法認知不足。

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陳素珍提醒，高血壓初期通常沒有明顯症狀，需透過定期測量才能掌握自身血壓狀況，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，並牢記「722」原則，「7」表示連續7天量測，「2」指早上起床後及晚上睡覺前各量一次，「2」則是每次量2遍，取其平均值。

陳素珍建議民眾以居家血壓量測取代診間血壓量測，並搭配「722」原則做好血壓管理，而正常血壓值應小於120/80mmHg，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，並定期且長期監測血壓值。

參與此次活動的洪佳妤表示，她一直以為自己年輕、才18歲，量血壓只是在家裡看阿公量，與自己無關，參加此次推廣活動後，她才了解年輕人也需要定期量血壓，也很高興能將這些健康資訊告訴同齡朋友們。

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