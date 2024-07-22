健康網》夏天沒胃口還很累？ 營養師授「3方法」擺脫

營養師說，「夏季症候群」症狀有，還沒晚上就累到連起身上廁所的力氣都沒有，睡覺反而越睡越累等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕快來看看！你有中「夏季症候群」嗎？像是水喝很多還是渴到不行，吹著冷氣還是頭暈腦脹，還沒晚上就累到連起身上廁所的力氣都沒有，睡覺反而越睡越累等。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享擺脫夏季症候群的方法：可以吃點酸、鹹、辣的食物，如椒麻拌麵等；去除疲勞時，可以吃點奇異果、芭樂，或者冰豆漿、堅果等；還有補充水分，不要把含糖飲料當水喝。

來點酸鹹辣的食物

李婉萍表示，酸、鹹、辣的食物都能促進食慾，鹹的鹽巴能補充鈉離子。若熱到吃不下，身體沒有營養，會越來越疲倦。可以吃牛番茄切盤沾醬油膏，或者西瓜沾鹽、酸梅湯、椒麻拌麵，都是促進胃口的食物。

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李婉萍表示，酸、鹹、辣的食物都能促進食慾，鹹的鹽巴能補充鈉離子；示意圖。（圖取自photoAC）

疲勞退散 吃澱粉+維生素B、C

李婉萍說，吃不下時的疲倦，有時來自於澱粉攝取不夠。下午來根燕麥棒、泡杯蓮藕粉，或是加點蜂蜜，甜甜的比較好喝。而維生素C、維生素B則是能抗疲勞、紓壓的營養素。維生素C能助傷口復原、降火氣，可在奇異果、木瓜、芭樂、哈密瓜、青花菜、菠菜吃到；而維生素B促進身體代謝，降低疲勞感，來杯冰豆漿、冰牛奶、下午吃點堅果都有幫助。

水分不可少 補水很重要

李婉萍指出，在身體組成中，水分和肌肉比例成正相關，身體缺水會讓代謝變慢，活動力當然跟著下降。如果覺得喝水很痛苦，可以加片檸檬、果乾都勝過不喝水；苦瓜茶、苦茶這時也是很棒的選擇。她提到，大家喜歡喝手搖杯、或隨手買罐瓶裝飲料，涼涼的很消暑，但記得不能把含糖飲料當水喝！因為糖會消耗體內B群、增加體脂，反而會累上加累。

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