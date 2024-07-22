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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌婦虛弱無力 中醫藥介入助緩化療不適

2024/07/22 14:42

台南市立醫院中醫師楊茲甯指出，針灸頭部百會穴可緩解癌症化放療的失眠、疲倦等副作用；治療示意圖。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕56歲劉女士2年前被診斷出乳癌，歷經手術與化療，但因不堪化療副作用暫停治療，改吃口服藥。之後因腹脹痛、胃口差，檢查發現腫瘤轉移至肝臟，今年開始做肝動脈化學藥物灌注治療，住院化療後出現血球數不足且感染發燒、延長住院。劉女覺得身體虛弱、胃口差，改尋求台南市立醫院中醫癌症特別門診治療，2週後氣色明顯好轉，不適狀況改善許多。

劉女首次到中醫看診時，人虛弱無力，需家人攙扶才能走進診間，說話都感到吃力，她主訴噁心、嘔吐吃不下，十分疲累卻睡不著，排便不順有時腹瀉、有時便秘。南市醫中醫師楊茲甯診脈發現劉女脈象弦細緊繃，研判其氣機堵滯嚴重，中醫觀點來看，肝氣鬱結不通會攻剋脾土，是造成諸多不適症狀的主因；加上望診發現劉女舌頭顏色淡紫偏白，無血色且遍佈瘀斑，手掌顏色偏黃，還有氣血虛弱與血瘀問題。

楊茲甯施治以疏肝補脾、養氣調血及降逆止嘔方藥，劉女第2次回診時氣色明顯好轉，可獨自來看診。劉女反映，配合中藥治療後，精氣神提升不少，噁心嘔吐腹脹情況改善，慢慢吃得下；但因手腳末梢麻木及小腿腫脹痠痛影響睡眠，加入針灸治療，選擇肝經、膽經、脾經、胃經的穴位，疏導全身堵滯的氣血循環，加以手足末梢的「八風穴、八邪穴」減輕手足末梢麻木情形。

楊醫師表示，許多乳癌患者在西醫抗癌治療過程中，大多會出現噁心、嘔吐、嘴破、皮膚癢、手腳末梢麻木、白血球和血小板下降、疲倦、睡不著等不適症狀，均可利用中醫藥和針灸治療得到緩解。

對於手術傷口緊繃、刺痛，楊茲甯指可使用疏經通絡的藥物；化療後出現的嘔吐腹瀉、食慾不振，可使用健脾理氣和胃藥材，血球數不足導致疲憊虛弱，需補氣養血；放療後皮膚紅腫發癢，可施用清熱涼血止癢藥物；賀爾蒙藥物如泰莫西芬、復汝納治療出現的類更年期症狀、關節痠痛等問題，可用疏肝滋陰補腎藥物處理。此外，搭配針灸，可疏通經絡，增強免疫機能，扶助正氣。因為抗癌歷程漫長又艱辛，中醫藥適時介入可助癌友們抗癌之路走得順利些。

台南市立醫院中醫師楊茲甯指出，針灸手腕內關穴可緩解噁心、嘔吐等腸胃不適的癌症化放療副作用；治療示意圖。（台南市立醫院提供）

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