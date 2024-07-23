健康網》火龍果弄得手紅通通？ 農業部授「不沾手」4撇步

農業部分享，吃紅龍果不沾手4撇步：香蕉剝皮法、剖半直接吃、脫外套剝皮法、剖四份切塊吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕22日是二十四節氣中的「大暑」，也是一年之中天氣最熱的時刻。古語云：「大暑要熱透，才有好年冬」表示大暑之炎熱，即象徵四時運轉應有其分。這種炎熱的天氣，非常適合來顆冰冰涼涼的紅龍果消暑。農業部在臉書專頁發文分享4招，吃紅龍果不沾手的撇步，有香蕉剝皮法、剖半直接吃、脫外套剝皮法、剖四份切塊吃。

4招不沾手吃紅龍果

香蕉剝皮法：像剝香蕉皮一樣從上往下剝，用湯匙挖掉中間部分，即可食用。

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脫外套剝皮法：去除頭尾，從中輕劃一刀，左右手捏住萼片，往兩側拉開，即可食用。

剖半直接吃：從中剖半，直接用湯匙挖取食用，方便又快速！

剖四份切塊吃：平均切成4等份，用刀子分切塊狀後，就可像食用切片柳丁一樣，手抓著萼片直接食用。

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