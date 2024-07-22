健康網》大暑到！ 過敏兒治病趁現在 中醫另曝4飲食助養生

大暑時期，民眾應避免長時間在烈日下活動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者朱沛雄攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大暑來襲，酷熱難耐，如何預防中暑成為人們關注的議題。中醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享，民眾在飲食上有4點可留意，多喝湯水、消暑飲品、避免攝取辛辣油膩食物、適當補充鹽分；此外，過敏兒還可以趁此時節貼三伏貼，運用「冬病夏治」理論，改善體質，增加身體抗病能力。

中醫師表示，大暑時期，民眾在飲食上應以清淡、易消化的食物為主，多吃水果和蔬菜，補充水分。此外，還應避免長時間在烈日下活動，適當午休，以保持精力充沛。

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飲食上可留意以下4點

1. 多喝湯水：綠豆湯，綠豆具有清熱解毒的功效，煮成綠豆湯能有效降溫消暑；冬瓜湯，冬瓜具有清熱利尿、消暑止渴的作用，適合在炎熱的夏季食用；苦瓜湯，苦瓜性寒味苦，具有清熱解毒、消暑解渴的功效。

2.酷暑推薦飲品：酸梅湯，酸梅湯有生津止渴、消暑解熱的功效；菊花茶，菊花茶能清熱解毒、明目降火，適合夏季飲用；檸檬水，檸檬水富含維生素C，有助於補充水分，提神解暑。不過，飲料仍無法替代水，民眾還是要多補充水分哦！

3. 避免辛辣油膩食物：大暑期間應避免食用辛辣油膩的食物，這類食物容易增加身體的負擔，不利於消化，並且可能加重暑熱感。

4. 適當補充鹽分：由於大暑期間出汗較多，應適當補充鹽分及電解質，但不宜過量。

大暑貼三伏貼 有效改善過敏體質

●三伏貼功效：一般認為過敏性疾病和正氣虛弱有關，易造成免疫力低下，衛外不固，易受外界風寒之邪影響，臨床上多屬於肺、脾、腎虛寒的體質。運用「冬病夏治」理論進行穴位貼敷治療，預防疾病發生，選擇在陽氣旺盛的夏季（三伏天），在人體特定的穴位上敷貼以辛溫、逐痰、走竄、 通經及平喘的藥物，使人體的陽氣能得天陽之助，再加上藥物陽氣的疏通，充分達到溫陽利氣，驅散體內藏伏的寒邪，使肺氣升降正常， 溫補脾腎，從而增加身體抗病能力，有效減少疾病發作的頻率和嚴重程度！

●三伏貼方式：三伏貼療法屬於中醫灸法中的「藥物灸」，此時在身上敷貼溫辛溫逐寒、芳香通竅、袪痰平喘的的中藥材，如細辛、辛夷、白芥子、桂枝等中藥研磨成粉，以薑汁糊成約銅板般大的藥餅，醫師會選擇合適的穴位，進行三次的三伏貼藥餅敷貼療程。

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