健康網》NSAID止痛消炎常用藥 醫：發炎性腸道疾病少用

醫師指出，NSAID藥物有造成消化道潰瘍和腎功能障礙的風險，此外也可能誘發或加重發炎性腸道疾病的發作；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活中，遇到發燒、經痛、關節炎等，常會用到非類固醇類止痛藥（NSAID）鎮痛解熱。不過林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢提醒，此類藥物可能誘使發炎性腸道疾病（IBD）急性發作或惡化，在治療IBD如果有需要時，可能會盡量使用替代的止痛藥物；若真的必須服用，要避免長期使用減少對腸道的影響 。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，經過反覆衛教，不必要的抗生素使用及非類固醇類止痛藥，可能誘發IBD急性發作或惡化後。近日遇到一名潰瘍性結腸炎病友，家人在健保卡上為他做小貼紙，來提醒看診醫師不要使用「NSAID」藥物。讓李柏賢表示感到很貼心

請繼續往下閱讀...

李柏賢提醒，NSAID常見藥物包含Ibuprofen（布洛芬）、Naproxen、Diclofenac、Ketoprofen、Mefenamic acid、Indomethacin、Celecoxib等等，但須注意有造成消化道潰瘍和腎功能障礙的風險，此外也會誘發或加重IBD的發作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法