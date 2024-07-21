健康網》每天喝水不到2000ml？ 營養師教5招笑「喝」呵

營養師表示，不喜歡喝水者，可以試著改變水的口感與味道，例如改成氣泡水，或利用天然水果、香草等食物讓水更好入口；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沒事多喝水，有助身體健康。營養師何沂霖指出，若覺得每天要喝到2000ml的水有困難，可以嘗試使用2000ml的大水壺（最好是吸管式的）、設定喝水鬧鐘。不喜歡喝水者，可以試著改變水的口感與味道，例如改成氣泡水，將少量咖啡、茶加入大量的水；或利用天然水果、香草等食物讓水更好入口。

建立喝水目標 循序漸進養成習慣

何沂霖於臉書粉專「何沂霖 營養師」發文指出，設定喝水目標也很重要，最簡單的方法就是體重乘上30，大約就是1天需要的喝水量，天氣比較熱，或有大量運動者，會建議可以增加到每公斤喝35到40毫升。假如今天需要的喝水量計算是2000ml，但現在每天只有喝500ml，不要想說第1天就給自己2000ml的目標，去做一件平常不習慣的事，只會讓人更想放棄。

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第1週就增加到1000ml，當1000ml變成自然而然的習慣後，再增加500ml，重複前面的方式，直到達到2000ml的目標，通常這種時候，會發現喝水變得比較簡單，甚至可以喝得比目標多，能夠提升喝水量並且變成生活習慣，此時可適當「獎勵」自己，做自己喜歡的事情。

何沂霖提醒，要判斷自己水分不足，基本上有2種方法：首先是看有沒有口渴，通常感覺到口渴時表示身體已經在缺水；再來是看尿液顏色，透明無色或淺黃色表示水分足夠。

另，她也提到，文章所PO照片是應景夏天的水果風味水，切完西瓜後的西瓜皮也不要浪費，跟檸檬一起放在水裡，有薄荷的人可以再拍一些薄荷進去，放冰箱浸泡至少4小時，喝起來真的非常夏天，也可以用氣泡水來做。

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