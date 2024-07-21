對決登革熱 南市安南區舉辦公民提案大會

南市安南區公所今年以「對決登革熱的N種方式」為主題舉辦公民提案大會，民眾熱烈討論。（安南區公所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安南區公所今年以「對決登革熱的N種方式」為主題舉辦公民提案大會，並從討論出的10個方案中初步選出4個，將於8月8至16日期間進行全民線上投票，最終選出2大提案提供給市府相關局處作為施政參考。

安南區公所「對決登革熱的N種方式」公民提案大會吸引社區熱心民眾參與。副區長張介軍說，去年安南區登革熱疫情十分嚴峻，對社區民眾健康構成重大威脅；強調對抗登革熱需要全體民眾共同努力，希望透過社造公民審議方式，集結社會各界的智慧與力量，找出有效防蚊對策。

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提案大會內容豐富多樣，民眾熱烈表達意見、分享生活滅蚊經驗並提出實際行動方案，最後製成海報宣傳、小組代表人上台發表提案，最終選出4個方案，分別為「登防教育紮根行動：防蚊課的推動」、「愛我就別蚊我」、「巡倒清刷．全民動起來及」以及「幸福家園．動起來」。

張介軍說，其中提案特別強調學習愛人愛己愛環境，保護自己也愛護他人，使愛成為行動的保護力，還有登防教育從小做起，滅蚊行動全民參與等正確觀念。

公所將於7月22至27日舉辦提案工作坊，與提案人共同修正提案內容並具體化為海報。8月8至16日期間，將進行全民線上投票，參與投票的民眾還可參加抽獎，結果將於8月22日公佈，得票數最高的2個提案將提供給市府相關局處作為施政參考。

南市安南區公所今年以「對決登革熱的N種方式」為主題舉辦公民提案大會。（安南區公所提供）

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