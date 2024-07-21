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健康網》腸胃健康人不老！ 5招保「胃」戰：堅果、運動都點名

2024/07/21 17:29

醫師提到，堅果可促進雙歧桿菌生長，預防腸道發炎，以及維持腸道健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃若好，人就不老！初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜提醒，腸胃道與消化吸收、排毒、免疫調節等都息息相關，因此照顧好腸胃，也是照顧好身體，藉此整理保胃5招，包括：多攝取纖維及適量堅果、增加腸道益生菌、選擇優格、納豆、康普茶等發酵食物、保持良好作息和心情，以及培養運動習慣。

許芷瑜在臉書專頁「初日診所」與診所專欄發文分享，腸胃道在人體當中扮演非常重要角色，包括：消化吸收、排毒、免疫調節等，都跟腸胃有很大的關係！不過，我們卻常在不知不覺中傷害它，如不規律飲食、偏好過度加工食品、咖啡因攝取過量等，因此整理護胃5招，除了懂吃，也要懂睡、懂放鬆，讓腸胃不再氣噗噗！

●多攝取纖維、適量的堅果—杏仁果、開心果：促進雙歧桿菌生長，預防腸道發炎，以及維持腸道健康。

●增加益生菌—乳酸菌：主要作用為改善人體腸道菌相，達到提升免疫力，預防疾病的功能。

●優先選發酵食物—優格、納豆、康普茶：可增加體內腸道菌的多樣化、數量，以及降低血液中發炎因子IL6的濃度。

●保持良好作息和心情：壓力、焦慮會增加腸道通透性，導致腸道感染風險增加。

●培養運動習慣：運動可以促進腸道蠕動，減少糞便囤積在腸道時間，降低致病原從大腸黏膜侵入到人體循環系統的風險。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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