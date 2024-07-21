週六「愛愛」症候群 當心晨起「手不舉」

骨科醫師陳建宏（左者）為橈神經遭壓迫損傷的患者進行治療。（陳建宏醫師提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕30多歲男子阿強到骨科診所訴說早上醒來，突然發現左側手肘以下抬不起來、不舉，但睡前四肢正常、無任何異樣，擔心是否中風？骨科醫師檢查排除急性腦中風、診斷是「橈神經損傷」，問患者最近左上臂是否遭長期壓迫？阿強有些不好意思地說，晚上與女友愛愛後倒頭大睡，左手被女友當枕頭睡。

診所骨科醫師陳建宏為阿強做理學檢查，排除急性腦中風，確認是橈神經損傷。阿強想起來說，會不會是週六晚上與女友「愛愛」後，「戰況」過於激烈，完事後就呼呼大睡，女友睡在他左手臂當枕頭，但靠在手臂多久？一點印象也沒有。阿強補充說，每次「愛愛」後，女友喜歡靠在他左手臂當枕頭入睡，已經成為習慣，幾年來一點事都沒有。

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陳建宏仔細向阿強解釋，一般若遇隔天休假，情侶「愛愛」會比較盡興，且容易入睡，壓在橈神經比較久確實較易發生暫時性「垂腕」（drop wrist）」，即英文俗稱「星期六晚症候群」（Saturday night syndrome）的患者增加，中外皆然。

陳醫師確定阿強是橈神經損傷上身，立即施以健保復健、熱敷搭配電療，開立口服維生素B，並教他做簡易肌力訓練與手腕關節訓練的運動，約10多天就痊癒。

陳建宏表示，橈神經損傷臨床上多為外傷，像是肱骨骨折（外傷後造成上臂骨骨折）所致；對於沒有重大外傷骨折的患者，大多是神經遭到長時間壓迫後，造成相對應的肌肉功能喪失，因而影響到伸指或是伸腕肌鍵，造成所謂的「垂腕」。

睡覺時以側睡方式或是讓自己強壯的手臂當另一半的枕頭，經過一夜好眠，才發現神經受到壓迫。若是單純的牽扯或是血塊壓迫，大多經過幾週保守治療，除了復健外，加上肌肉電刺激、肌力訓練，同步輔助維生素B的使用，約6週內都可得到完整的康復。陳建宏仍提醒民眾勿把手臂給另一半當枕頭睡，避免長時間壓迫到神經。

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