健康網》4大食物是蛀牙殺手！ 牙醫點名「它」別空腹喝

醫師提醒，咖啡屬酸性，會逐漸侵蝕琺瑯質，若空腹、唾液不多時飲用，傷害更大；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕預防蛀牙，除了勤刷牙外，飲食選擇也很重要！土城植牙醫師蔡忠澍整理4大食物易造成蛀牙，包含：咖啡、酒精、水果乾，以及汽水。其中咖啡屬酸性食物，飲用後會逐漸侵蝕琺瑯質，尤其空腹、唾液不多時飲用，更傷牙齒，因此建議避免過度飲用，保持牙齒健康。

為何會蛀牙？蔡忠澍在臉書專頁「土城植牙 美齒魔澍師 蔡忠澍醫師」發文分享，細菌產生的酸與牙菌斑接觸的齒面溶解，進而形成孔洞，其中細菌的養分是糖，在開始進食3分鐘後，牙菌斑正下方會開始脫鈣，因此害怕蛀牙的人，除了口腔清潔乾淨外，有些食物也建議少碰，包括咖啡、酒精或洋芋片等澱粉類食物，都可能因酸性而傷害琺瑯質，成為蛀牙幫兇。

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●咖啡—侵蝕琺瑯質、牙齒變色：咖啡屬酸性，會逐漸侵蝕琺瑯質，若空腹、唾液不多時飲用，傷害更大。不只如此，咖啡又含有較深色素，會導致牙齒變色，影響美觀。

●酒精—傷害琺瑯質：喝酒會使我們脫水，口腔也會因此變得乾燥，唾液分泌減少也會讓口中酸性增加，造成琺瑯質的傷害。

●水果乾—易引發牙周病：唾液會和食物產生作用，使細菌開始大量繁殖，口腔環境變成酸性，因此容易造成蛀牙、侵蝕牙齦。而含糖食物容易使身體發炎，且較難修復，可能會引起牙齦萎縮、牙周病問題。

●汽水—侵蝕牙齒：細菌會使用糖分，產生酸性物質侵蝕牙齒，因此多數碳酸飲料，如汽水、可樂等皆屬酸性，對牙齒不好。

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