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日幼童玩溜滑梯竟「灼傷」！被燙到怎辦 醫師解析
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期日本也與台灣相近，要積極應付氣候變遷以及極端高溫。日本有不少幼童傳出灼傷，原因竟是在「公園玩溜滑梯」！日媒《FNN》報導，東京都府中市於8日測到創紀錄的39.2度高溫；在高溫曝曬下，部分公園遊具變得相當燙手，像是溜滑梯的表面溫度高達攝氏46度，鐵製的單槓甚至高達60度，傳出多名幼童的稚嫩皮膚燙傷而就醫。
另外在台灣，新竹傳出一名6歲女童打赤腳，被母親硬拉著走高溫柏油路，腳底燙出水泡，令人心疼。大家多少有遇過灼傷意外，例如台灣常見陷阱「機車排氣管」想必是不少大小朋友的惡夢；若在廚房等常發生灼傷的場所，被熱鍋燙到更是司空見慣。如果不慎灼傷，就醫前該如何處置？
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輔仁大學附屬醫院小兒外科主任蔡煥文表示，若幼童灼傷，應依照大家熟悉的「沖脫泡蓋送」處置：
沖：用冷水沖灼傷處20分鐘
脫：將已經黏著在皮膚上的衣物，或是可能影響治療的手錶等飾品移除。
泡：將傷口泡在冷水20分鐘，
蓋：在灼傷處蓋上乾淨毛巾或紗布
送：送醫。
蔡煥文表示，到院後醫師會做分級，若是「一度灼傷」，傷口泛紅，沒起水泡，傷害較輕，將覆蓋人工皮；「二度灼傷」則可能有水泡，若是小水泡建議避免戳破，將它當成人工皮，等它自然乾掉萎縮；若水泡過大，或是在臉部以及關節處，可能影響行動，才會用無菌方式戳破，另外，如不小心弄破則需要有洛赫西定（chlorhexidine）消毒水做消毒。若是較嚴重的「三度」以上，灼傷處通常焦黑，甚至沒有痛感，屆時需要住院進行清創。
居家照護部分，可用水性優碘或酒精，以及有洛赫西定（chlorhexidine）消毒水。另外，蔡煥文強調：「不要亂擦藥膏！」大家常聽說的塗醬油、塗牙膏都是錯誤作法；另外不少人家中常備白色燙傷藥膏，蔡煥文提醒對成人來說可以殺菌；但不適合2月以下幼童使用，醫師通常會另外開立抗生素藥膏。
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