中醫輔助治療失智長者 改善認知功能

柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生表示，中醫輔助治療失智，改善認知功能。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕67歲李小姐右大腦中風，輕度失智，經過一週3次針灸治療，1個月後言語流暢度提升，左側無力肢體活動度增加。柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生表示，中醫輔助治療失智，改善認知功能。

李俞生指出，右大腦中風4個月，屬於血管梗塞型中風，門診時面部呆滯，左嘴角流涎，詢問問題回答緩慢，言語不甚流暢，中醫治療後有改善。

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78歲洪吳太太為失智症重度患者，生活日常無法自理需人照顧，手上掛有姓名住址鍊牌，門診時家人代述其吞嚥異常、下肢無力，平常會重複詢問問題，說話邏輯異常，表情淡漠，日夜顛倒，曾有輕微攻擊性，1週針灸3次，吞嚥狀況改善，失智症狀維持無退化，目前搭配失智日間課程。

李俞生表示，中醫歷代對失智症（痴呆）的認識及治療，已發展出多樣的治療方式，其中可透過中藥補氣化痰特性來改善腦部海馬迴神經損傷，亦可藉由減少細胞氧化和改善神經退化達到改善認知，以及透過抑制鐵誘導細胞死亡來改善學習及記憶力。

目前已知能夠有拮抗壞死過程的中藥萃取物，如連翹酯苷A（Forsythoside A）有抗鐵引發細胞死亡效果、紅景天苷（Salidroside）透過抑制神經性的鐵誘發細胞凋亡改善失智症狀。另外，針灸穴道也能達到改善失智症狀的效果，特別是在輕度及中度失智症的階段，其療效較明顯。

他說，中醫依循病人不同體質與病理條件而處方用藥及針灸外，尚有按摩、導引（八段錦）、吐納、氣功、太極拳等治療方法，都是治療失智症病人的利器。另外，失智症若能早期診斷及治療，將能有助於延緩病程，因此當家中長輩有出現失智的症狀（可透過AD-8量表或SPMSQ量表檢測），千萬別輕忽，應盡速就醫，以利後續病情的控制。

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