健康網》只有糖尿病要打胰島素？ 醫曝：還能快速降血鉀

醫師指出，「降鉀6招」的第一招正是打胰島素，降低血液中鉀離子濃度，讓鉀離子趕快回到細胞內；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人聽到胰島素，會直覺想到糖尿病患才會需要，不過亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，除了糖友，如果碰到因高血鉀送醫，「降鉀6招」的第一招正是打胰島素，降低血液中鉀離子濃度，讓鉀離子趕快回到細胞內，並同時打葡萄糖，避免發生低血糖。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」與網站分享，曾有位因高血鉀送急診的患者，一聽到醫師說要打胰島素跟葡萄糖，機警地問「只是鉀離子高、腎臟不好，血糖一點都不高，為什麼要打胰島素和葡萄糖？這不是糖尿病用的嗎？」為了打藥問題跟急診醫師僵持不下，直到他上前幫忙解釋，病人才願意乖乖接受治療。

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胰島素降血鉀原因

林軒任說明，胰島素除了刺激糖分幫浦外，也可刺激細胞膜上的鈉鉀幫浦，讓細胞內的鈉離子和細胞外的鉀離子交換。分佈在細胞內的鉀離子高達140mEq/L，而細胞外（血漿中的鉀離子）只有4mEq/L左右，因此細胞內需要的鉀離子比細胞外多。

林軒任表示，通常胰島素會在施打後30分鐘內開始作用，約1小時內能讓鉀離子下降1mEq/ L左右，意思是如病人被送到急診時，鉀離子6.2mEq/L，過1個小時再驗，會降到5.2mEq/ L左右。施打完後胰島素會持續作用4-6小時，鉀離子會回到細胞內，當胰島素作用消失後，鉀離子又會回到細胞外（血漿中）。

林軒任說，替高血鉀患者施打胰島素只是緊急處理，把血漿的鉀離子送到細胞內，當細胞外的鉀離子下降後，還必須透過其他降鉀招數，才能真正排除鉀離子。

醫師說明降血鉀需要胰島素和葡萄糖的原因。（圖片取自林軒任臉書）

打葡萄糖的原因

林軒任指出，打胰島素除了降低鉀離子外，同時會讓血糖快速下降，因為擔心病人低血糖，所以會再打高濃度葡萄糖，才不會因為降鉀，而出現低血糖的症狀。

林軒任強調，高血鉀真的很危險，除了引發肌肉無力、心律不整，更可能致命，所以在急性高血鉀造成心律不整時，一定要直接施打胰島素，讓鉀離子趕快回到細胞內，並同時打葡萄糖，避免低血糖發生，後續仍得搭配其他治療才可以有效降血鉀。

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