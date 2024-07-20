健康網》腎衰竭保護「腰子」3招 生菜沙拉高鉀要少碰

生菜沙拉常被認為有許多健康好處，也是減肥者常吃食物。不過營養師提醒，生菜沙拉高鉀，對腎臟負擔通常較大，建議少吃為妙；示意圖。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣是全球洗腎人口比例最高的國家，被稱為「洗腎王國」。針對腎衰竭病患，營養師侯沂錚提供3點護腎秘訣，其中提到，要控制磷、鈉、鉀的攝取量，避免高磷的加工食品和奶類、過鹹的高鈉食物，以及少食用湯品、生魚片、生菜沙拉等對腎臟負擔較大的高鉀生食。

侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，腎臟不僅負責製造尿液、排泄廢物，還背負著調節體內水分的重要角色，對於健康的重要性不容忽視。當腎功能低於15%時，洗腎治療就變得不可避免，急性腎衰竭處理得當還有恢復機會，但慢性腎衰竭可就難以逆轉。不過各位腎衰竭病患不用擔心，侯沂錚彙整護「腎」秘訣如下，提供參考：

請繼續往下閱讀...

●三高病患避免服用止痛藥：對於患有三高的朋友們，特別要注意腎臟健康。建議避免服用對腎臟代謝負擔大的止痛藥，改用普拿疼這類以肝臟代謝的藥物，對腎臟比較友善。

●調整蛋白質的攝取量：慢性腎病患者應控制蛋白質的攝取，但需要洗腎的朋友則需攝取更多的蛋白質。而洗腎患者根據療法不同，攝取量也不同。使用腹膜透析療法的患者，需要的蛋白質量，會比血液透析療法的病患來得更多。

●控制磷、鈉、鉀的攝取量：避免高磷的加工食品和奶類、過鹹的高鈉食物，以及少食用湯品、生魚片、生菜沙拉等高鉀生食，都對腎臟負擔較大。

侯沂錚建議，除了均衡飲食，每年進行一次健康檢查，時時關注腎臟健康指數，才能保護我們的「腰子」，擁有健康生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法