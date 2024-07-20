大學生苦於社交焦慮 音樂治療「搖海洋鼓」頓悟人生

音樂治療可能通過音樂聆聽、演奏樂器等方式進行。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人從老到小都有不小的壓力，有些民眾會尋求心理諮商協助，但部分則尋求其他療法。台灣音樂治療學會理事長吳佳慧指出，先前曾有1名大學生個案，飽受人際壓力所苦、平時倍感焦慮，但經過音樂治療、在投入海浪鼓演奏時，突然「頓悟」，通過新的思考方式改善焦慮情況。

吳佳慧指出，音樂治療是通過參與音樂的過程，讓治療師觀察個案的生理、心理、認知與社會功能，再進一步協助提供個案問題解決方案，可能會通過音樂聆聽來訓練專注力、用演奏樂器的過程抒發與宣洩情緒，或藉由其他不同的音樂體驗過程，改善個案所面臨的問題。

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針對音樂治療的過程，吳佳慧舉例，過去曾有1名大學生個案前來尋求協助，並表示自己已經認真做好每件事，但身邊的人總是不滿意，也因此在人際關係上遇到很大個困難，所以在協助過程中請個案選擇1項樂器、用音樂的方式表達自己的困境，而這位個案最後選擇了海洋鼓。

吳佳慧說，個案非常專注於演奏過程、認真的盯著海浪鼓裡頭滾動的珠子，完全沉浸在演奏的過程中，後來就「頓悟」了新的想法，看著海浪鼓裡頭整盤的珠子，理解不可能完美控制單一1顆珠子，樂器的聲音也讓他得到平靜，並接受了自己不需要控制所有人際互動，也會有好的結果的想法。

此外，吳佳慧指出，過去應用音樂推廣協會已建立音樂治療師的專業認證制度，未來相關資源將與學會整併，目前受限於「醫療法」規範、音樂治療師並不屬於醫療人員，因此在醫療院所外的性質類似於特殊教育，在醫療院所內則需要有其他醫事人員陪同進行。

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