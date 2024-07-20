鄭佩佩辭世捐腦助研究 台灣腦庫讚：研發藥物的珍貴資源

資深女星鄭佩佩逝世，享壽78歲，身後將大腦捐獻給醫學研究。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕曾出演「臥虎藏龍」碧眼狐狸、「唐伯虎點秋香」華夫人等角色而聲名大噪的資深女星鄭佩佩，昨傳出逝世消息，享壽78歲，外媒報導她晚年罹患罕見的腦神經疾病，身後將大腦捐獻給醫學研究。台灣腦庫協會理事長謝松蒼直言，病人的腦組織捐贈對於研究非常重要，尤其像是鄭佩佩這類非典型巴金森氏症，是研發藥物的珍貴資源，台灣腦庫自去年11月成立以來，已有5人完成捐贈，其中也有1位是非典型巴金森氏症病友。

根據外媒《Variety》報導，鄭佩佩在2019年被診斷出罹患罕見的神經退化性疾病「皮質基底節退化症（Corticobasal Degeneration, CBD）」，其症狀與帕金森氏症類似，目前尚無治療方法可延緩病情發展。鄭佩佩生前曾公開支持遺體捐贈理念，她也呼籲大家「一定要有愛，讓愛活下去，才能得到更多重生。」

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謝松蒼說，非典型巴金森氏症目前僅知患者在大腦與運動相關的腦區、迴路受到影響，仍待進一步病理研究找出致病機制，才能開發有效藥物，聽到鄭佩佩捐出大腦，他很感動，因為這類特殊疾病型態的樣本，是世界各大腦庫最缺乏的。

台灣腦庫去年11月在台大醫學院揭牌成立，目前腦庫已收5個捐贈樣本，捐贈者年齡落在40歲至60歲間，包括屬「非典型巴金森氏症」的多系統萎縮症1人、俗稱「漸凍症」的運動神經元疾病2人、小腦萎縮症1人，另有1位臨床診斷為先天性神經發育障礙，尚待最終病理診斷。

謝松蒼說，捐贈的腦組織能夠幫助研究者了解不同腦區的退化程度和異常蛋白的累積情況，進而確認其疾病亞型，腦庫接到捐贈的大腦後，會進行解剖、染色、確認，從捐贈到最終病理診斷大約需要7個月。台灣腦庫目前已收到約20份同意捐贈書，其中也有非患者表達捐贈意願，對於台灣腦科學研究別具意義。

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