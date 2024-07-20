音樂治療學會成立 全力推動管理、認證專法

吳佳慧指出，未來台灣音樂治療學會將著力於教育、認證、培訓、任用等4個面向，並推動音樂治療相關法案，促進台灣音樂治療發展。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕「音樂治療」可以通過音樂聆聽、樂器演奏等參與過程，協助改善個案的生理、心理問題，近年來越來越受到重視，「台灣音樂治療學會」今日正式成立。該會理事長吳佳慧指出，未來學會將著力於教育、認證、培訓、任用等4個面向，並推動音樂治療相關法案，促進台灣音樂治療發展。

吳佳慧指出，音樂參與包括聆聽、演奏、創作等多種形式，參與者的肢體、感官、心智、情緒等都需要進行接收與回應，而音樂治療就是通過系統性的音樂經驗，發覺並改善個案的生理、心理、認知與社會功能，故音樂治療師除了需要有音樂能力外，還會經過心理、特殊族群、會談治療等專業訓練。

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針對音樂治療主要的應用面向，吳佳慧說，主要服務族群可分為特教、醫療、社區或日常情境等3種，近年尤其廣泛使用於兒童早療、長照、臨終安寧等領域，各縣市衛生局也提供學齡前孩童、發展遲緩青少年等族群的音樂治療提供補助。

但吳佳慧表示，目前「音樂治療師」仍不屬於「醫療法」所規範的醫事人員，不得從事治療行為，在醫療院所外的性質近似於特殊教育，而在醫療院所內則需要有其他醫事人員陪同，政府也尚未建立統一的專業認證機制，僅有中華民國應用音樂推廣協會在數年前提出音樂治療師的標準規範。

吳佳慧說，由於音樂治療屬於實作的專業，協會在認定標準上設有1000小時的實習門檻，訓練出來的專業人員很難湊齊時數，導致輔大、東海等大專院校雖設有相關碩士學位多年，迄今全台卻僅有67位音樂治療師獲得協會認證。

吳佳慧說，通過音樂治療學會的建立，未來會持續推動音樂治療師的教、考、訓、用等4大面向制度建立，將陸續整併中華民國應用音樂推廣協會的資源，學會亦將協同藝術治療、舞蹈動作治療、戲劇治療與心理劇專業等「表達性藝術治療」專業團體，推動相關法案建立。

台灣音樂治療學會理事鄭棋怡則表示，目前美國、英國、澳洲等已設有音樂治療師的國家認製制度，學會的立法小組會定期相關團體召開會議討論，參考他國的成功經驗，逐步建立更完善的認證規範並草擬法案，希望未來音樂治療師的管理能比照醫事人員。

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