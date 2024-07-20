健康網》C肝嘸醫？ A、B、C型肝炎治療一次看

食藥署表示，現在醫學技術下，檢查出肝炎，趕快就醫，定期追蹤，控制好病毒或是按時服藥，都能減緩肝炎三部曲發生；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有民眾發現自己的健檢報告「有C肝」，擔心沒有藥醫治，會演變成肝炎、肝硬化、肝癌，其實不用擔心，目前C肝是有藥可治，反倒是A肝沒有藥物可治療。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」表示，在現在醫學技術下，檢查出肝炎，趕快就醫，定期追蹤，控制好病毒或是按時服藥，都可以大大減緩肝炎三部曲發生。

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A型肝炎 支持性治療

食藥署指出，目前A型肝炎沒有藥物可以治療，通常是採取支持性治療，等待身體自行痊癒。而得過A肝之後，也會產生抗體，終身免疫。

B型肝炎 抗病毒藥物

食藥署說，B型肝炎是最常聽到的病毒性肝炎。目前的藥物治療主要以抗病毒藥物為主，藉由抑制病毒複製，來降低體內的病毒量，但尚沒有辦法完全清除病毒。

C型肝炎 藥物治癒機率高

食藥署表示，C型肝炎的治療在最近幾年非常火紅，在全口服抗C肝病毒藥物上市後，治癒率高達9成以上，是三種肝炎中，唯一可以使用藥物治癒的肝炎。

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