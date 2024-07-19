柬埔寨神經母細胞瘤重症病童 來台搶救一線生機

中醫大兒童醫院團隊與企業為小莫加油打氣。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕柬埔寨5歲男童小莫2年前，發現罹患嚴重類型神經母細胞瘤，在新加坡治療2年，仍不斷復發，今年4月輾轉來台尋求治療時，一度因腦部腫瘤壓迫昏迷，經中國醫藥大學兒童醫院緊急放化療，病情好轉，為避免再復發，計畫進行GD2抗體免疫治療，搶救一線生機。

中國附醫國際醫療中心為男童展開募款，獲企業捐助130萬，雖不足額，將先在下週為他展開第1次療程，中醫大兒童醫院王志堯院長表示，期待更多企業響應，投注關心與資源，幫助重症病童重獲生機。

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神經母細胞瘤是兒童癌症中，除腦瘤、淋巴瘤外，最常見的實體惡性腫瘤，約占兒癌7.8％，但在兒癌死亡占比高達15％，中國附醫國際醫療中心表示，小莫罹患是神經母細胞瘤嚴重類型，在2、3歲時發病，已在新加坡治療2年，仍不斷復發、轉移，但父母不放棄希望，不斷求醫。

小莫今年4月來台尋求治療時，因病情迅速惡化，一度因腦部腫瘤壓迫，昏迷不醒，中醫大兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱與治療團隊緊急給予兩階段化療和放療，病情才好轉。小莫就像一般5歲男童般活潑，為尋找一線生機，將於下週接受第一次的GD2抗體免疫治療。

中國附醫總院長周德陽表示，院方從2016年治療越南、緬甸、關島等國家患者，也救助柬埔寨，傳達醫療救人無國界的愛心。

蘇旻昱抱著小莫，希望免疫治療為他帶來生機，媽媽感謝醫療團隊及企業捐助。（中國附醫提供）

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