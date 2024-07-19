「三伏貼」補陽氣治冬病 中醫師：適合體虛者但孕婦不宜

民眾用「三伏貼」做中醫療法。（常春醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕入夏以來，各地氣溫頻創新高，不少中醫院所擠滿看病的人潮，員林常春醫院新設中醫門診，湧入許多病患指名要「三伏貼」，他們認為天氣酷熱，剛好可以「冬病夏治」，用三伏貼改善呼吸道疾病、過敏性鼻炎等陳年痼疾

常春醫院中醫師高鈞亮說，「三伏貼」是中醫灸療法的一種，古時候也稱之為天灸法，藥方是用一些溫熱性的藥材，像細辛、甘遂、白芥子、生薑製成藥粉、藥膏，敷貼於背部很多的俞穴，藉由溫熱療法作用，讓藥效進入身體的臟器。

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高鈞亮說，「三伏貼」具有一種「冬病夏治」的概念，像是呼吸道疾病、氣喘、過敏等好發在身體或大自然陽氣較弱時的症狀，透過一年當中陽氣最旺盛的時段，藉由溫熱療法補充陽氣，秋冬時就有較俱足的陽氣應付這些疾病。

高鈞亮說，三伏日是每年夏至後第三個庚日起，今年算出大概是7月19日前後，三伏貼以每10日為一次敷貼治療，療程約3至4次，每次敷貼約4至6小時，主要是圍繞著肺俞、脾俞、腎俞等背部俞穴，搭配常見治療咳嗽感冒呼吸道穴位，如風門穴、膏肓穴、大椎穴、定喘穴等穴位。

高鈞亮指出，中醫理論「正氣內存、邪不可干」，因此透過三伏貼也可增強抵抗力，讓身體比較能應對流感、COVID-19等外邪，很適合虛弱體質的民眾，但若剛好身體正感冒發熱、孕婦、2歲以下小童或皮膚發炎紅腫期，則不建議敷貼。

常春醫院中醫師張惟凱則說，三伏貼的藥性溫和，目前很常運用在過敏性鼻炎等症狀，醫學實證連續貼三年，八成患者可獲得改善控制，此外，拉肚子等腸胃道過敏症狀及手腳冰冷、反覆性經常感冒，也都是常見的適用症狀。

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