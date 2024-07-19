「糖尿病足」恐截肢 醫：千萬別赤腳走路！

醫師提醒糖尿病患者，千萬別赤腳走路，如果因小傷口引起「糖尿病足」，恐怕面臨截肢風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王捷／台南報導〕55歲的阿明因手腳麻痺、刺痛影響睡眠，於是到奇美醫院神經內科求診，經檢查，原來是因為糖尿病引起的多發性神經病變，經控制血糖和使用治療藥物，獲得改善，但神經內科主治醫師黃至誠說，給糖尿病患者的忠告，就是千萬別赤腳走路，如果因小傷口引起「糖尿病足」，恐怕面臨截肢風險。

黃至誠說，55歲的阿明就是很好的例子，他因手腳麻木、刺痛，確診為多發性神經病變，並經檢驗發現阿明的糖化血色素高達8.9，為糖尿病神經病變所致。

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67歲的老李也一樣，他糖尿病多年，血糖控制不佳，最近幾週早晨下床時常感頭暈目眩，幾天前在如廁後起身時昏倒在洗手間，結果診斷是自律神經病變引起的姿態性低血壓。

「糖尿病足」是因糖尿病導致的神經病變，患者因小傷口沒有感覺，最後導致足部感染、潰爛。（奇美醫院提供）

衛福部去年的資料顯示，國人糖尿病盛行率約為10至12%，糖尿病會導致多種併發症，其中神經病變是最常見且危害極大的，這些病變通常因長期高血糖未有效控制，導致神經受損，進而引發手腳麻木、刺痛、燒灼感及肌肉無力等症狀。

黃醫師提醒，除了控制血糖、定期檢查與飲食控制外，千萬不要赤腳走路，很多鄉下地方的阿公、阿嬤，有糖尿病仍赤腳趴趴走，如果造成小傷口，很容易感染以後又沒知覺，導致傷口潰瘍和感染，成為糖尿病足，一旦發現異狀，要立即就醫檢查，奇美醫院能提供個人化治療方案，確保最佳健康狀況。

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