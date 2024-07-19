自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「糖尿病足」恐截肢 醫：千萬別赤腳走路！

2024/07/19 16:50

醫師提醒糖尿病患者，千萬別赤腳走路，如果因小傷口引起「糖尿病足」，恐怕面臨截肢風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者王捷／台南報導〕55歲的阿明因手腳麻痺、刺痛影響睡眠，於是到奇美醫院神經內科求診，經檢查，原來是因為糖尿病引起的多發性神經病變，經控制血糖和使用治療藥物，獲得改善，但神經內科主治醫師黃至誠說，給糖尿病患者的忠告，就是千萬別赤腳走路，如果因小傷口引起「糖尿病足」，恐怕面臨截肢風險。

黃至誠說，55歲的阿明就是很好的例子，他因手腳麻木、刺痛，確診為多發性神經病變，並經檢驗發現阿明的糖化血色素高達8.9，為糖尿病神經病變所致。

67歲的老李也一樣，他糖尿病多年，血糖控制不佳，最近幾週早晨下床時常感頭暈目眩，幾天前在如廁後起身時昏倒在洗手間，結果診斷是自律神經病變引起的姿態性低血壓。

「糖尿病足」是因糖尿病導致的神經病變，患者因小傷口沒有感覺，最後導致足部感染、潰爛。（奇美醫院提供）

衛福部去年的資料顯示，國人糖尿病盛行率約為10至12%，糖尿病會導致多種併發症，其中神經病變是最常見且危害極大的，這些病變通常因長期高血糖未有效控制，導致神經受損，進而引發手腳麻木、刺痛、燒灼感及肌肉無力等症狀。

黃醫師提醒，除了控制血糖、定期檢查與飲食控制外，千萬不要赤腳走路，很多鄉下地方的阿公、阿嬤，有糖尿病仍赤腳趴趴走，如果造成小傷口，很容易感染以後又沒知覺，導致傷口潰瘍和感染，成為糖尿病足，一旦發現異狀，要立即就醫檢查，奇美醫院能提供個人化治療方案，確保最佳健康狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中