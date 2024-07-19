北醫體系率先啟動「在宅急症照護」 已收治8名病患

北醫體系率先啟動「在宅急症照護」，讓病患在家中也能接受治療。（北醫大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕面對醫療人力短缺、急診擁擠、住院等待時間增長等挑戰，台北醫學大學附屬醫院率先啟動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，自今年7月起正式上路，北醫附醫、萬芳及雙和醫院共已收治8名病患，病患恢復情況良好，也減輕家屬負擔。

北醫大校長吳麥斯表示，政策一公布，三家附屬醫院立即組成醫護團隊並研擬完善的照護流程。由於北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院的資訊系統今年初已整合，能快速修改符合「在宅住院」需求的系統，加上北醫大24小時、全年無休的顧客服務Call Center經驗豐富，能立即提供服務，獲病患及家屬的正面肯定。

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截至7月18日，雙和醫院收案4人、萬芳醫院收案3人，北醫附醫收案1人，照護團隊包括醫院醫護、家屬、居家醫療及長照團隊。

其中雙和醫院收治的個案是一名91歲長者，因高血壓、缺血性心臟病及肺炎掛急診，病患妻子及家屬來回奔波，身體不堪負荷，雙和醫院急診醫師徐嘉鴻了解情況後，向家屬介紹「在宅急症」照護服務，家屬同意後，雙和居家照護團隊積極解決病人的肺炎、雙下肢水腫、腹脹、臀部壓傷及營養問題，如今已逐漸康復，還能下床活動。

萬芳醫院則收治一名83歲長者，他因發燒及呼吸道症狀前往急診，診斷為肺炎。這位長者平時行動不便，生病後更加虛弱。經萬芳醫院在宅團隊評估後，符合在宅急症照護試辦計畫的適應症，家屬同意配合視訊及IOT遠端生命徵象監測。收案後由醫護團隊前往家中訪視、給予抗生素注射及胸腔照護治療。

北醫大指出，「在宅住院」（Hospital at Home）模式讓病人在家中即可接受醫療照護，由醫療團隊到病患住處提供治療，病人無需住院，也能夠延續原有生活，健保署預估，該計畫將惠及超過5000名患者。

計畫開放收治三大類對象，包括居家醫療急症患者、照護機構住民（如長照機構住民）及急診感染輕症且行動不便的民眾。經醫師評估合適後，照護團隊即啟動服務。醫師每日通訊診療確認病人狀況，必要時進行床邊檢測（如抽血、腹部超音波等）及IOT生理量測，並由24小時護理師監控，確保治療品質及安全性。

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