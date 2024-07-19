高醫居家靜脈營養治療培訓中心 啟動亞太培訓計畫

來自香港北區醫院的張醫師（右），希望利用3天的訓練，學習配備必要的知識、技能和經驗，以幫助建立香港在地居家靜脈營養支持服務。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕「在宅醫療」的居家醫療照護，隨著後疫情時代演變、高齡化社會及醫療量能的不足而受到重視，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於2023年成立全台首家亞太區居家靜脈營養治療培訓中心，今（19）日啟動首次的亞太區培訓認證計畫。

高醫表示，為期3日的居家靜脈營養培訓課程，有來自香港、新加坡、泰國、馬來西亞、越南等地多位醫師、護理師及營養師來台參與，課程包括知識教育及實際臨床操作，並且了解如何正確教導病人及主要照顧者在居家使用靜脈營養。

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高醫院長王照元講授台灣居家靜脈營養照護的政策執行與協調。（高醫提供）

高醫院長王照元表示，高醫居家靜脈營養訓練中心集結了大腸直腸外科、胃腸內科、小兒外科及小兒科等醫師，以及護理部病房及門診護理師、個案管理師、營養醫療小組專責護理師、藥師與營養師等跨領域團隊，更加完備居家靜脈營養照護的訓練教育，提高「在宅醫療」人數及強化居家治療品質。

目前在亞太區各國家於居家靜脈營養照護缺乏完整醫護人員教育與訓練，高醫首次啟動亞太區培訓認證計畫，來自香港北區醫院的顧問醫生兼上消化道外科醫師張又豐表示，香港的臨床營養學相對欠缺相關教程，包括針對成人複雜臨床營養問題的資助團隊、設施或計畫，尤其是在上消化道惡性腫瘤的外科治療方面，因此，希望可利用此次來台3天的訓練，學習配備必要的知識、技能和經驗，以幫助建立香港在地居家靜脈營養支持服務。

高醫居家靜脈營養治療培訓中心「亞太區培訓認證計劃」今日正式啟動，亞太地區多國的醫療人員來台參與培訓。（高醫提供）

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