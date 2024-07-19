肩關節囊擴張術 婦人五十肩不「卡卡」

祥太醫院復健科主任羅嘉元（左）為罹患五十肩廖姓婦人施行「超音波導引肩關節囊擴張術」，廖婦術後已能重回職場。（祥太醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕菜市場菜販廖姓婦人因需長時間搬運重物，近幾個月出現肩關節疼痛問題，求診後診斷為肩關節囊沾黏（俗稱五十肩），接受傳統復健療程，肩痛未好轉，晚上睡覺時甚至會痛醒，嚴重影響日常生活。近日經祥太醫院施行「超音波導引肩關節囊擴張術」後，肩關節活動度有顯著進步，已能重回職場。

40多歲廖姓婦人說，起初對於肩關節疼痛不以為意，由於症狀持續未改善，接受傳統復健療程，並服用消炎止痛藥物，仍未好轉，且肩關節活動度逐漸變小，晚上睡覺時甚至會痛醒，連穿脫衣服都需要家人幫忙，造成生活不便。

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祥太醫院復健科主任羅嘉元說，五十肩係肩關節囊發炎黏連導致之肩部疾患，好發於40至60歲之間，且女性多於男性。

五十肩造成原因包括：長時間過度使用導致（例如：肩關節炎、肌腱炎）；外傷造成（例如：骨折、韌帶或肩部旋轉肌肌腱斷裂）；其他疾病引起（例如：頸椎病變、腦中風、糖尿病患者、甲狀腺疾病患者）。

五十肩常見症狀，包括肩部活動範圍受限制、肩膀持續疼痛及夜間無法朝疼痛側手臂方向側睡。

羅嘉元說，五十肩患者若接受傳統保守治療後沒有顯著進步，可以安排「超音波導引肩關節囊擴張術」，高解析度超音波可以做即時性動態檢查，且同時施行治療，醫師將擴張液在超音波導引下準確注射到沾黏的肩關節腔中，以撐開關節囊增加關節空間，有效改善肩部活動度，大幅縮短傳統復健療程，且不需要承擔開刀手術治療的風險。

羅嘉元提醒，經過數次超音波導引肩關節囊擴張術後，肩關節活動度會有明顯改善，但仍需要民眾自行做好維持性運動，才能讓肩關節不再「卡卡」。

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