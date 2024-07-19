健康網》4款麵食地雷曝 鍋燒意麵熱量最高！

營養師說，油炸麵類香酥脆，但往往一份的熱量，超過1碗白飯的熱量（280大卡）。像是鍋燒意麵，每100克有567大卡；示意圖。（資料照，高雄市觀光局提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信有不少人都是麵食愛好者，但你知道嗎？其實有些麵體熱量很高。養源專科營養師品萱在臉書粉專「品萱營養師」發文分享4麵體熱量，油炸麵類香酥脆，但往往一份的熱量，超過1碗白飯的熱量（280大卡）。其中熱量最高的是鍋燒意麵，每100克有567大卡；而冬粉熱量也不低，若沒有好好搭配湯底及醬料，容易熱量爆表。

減脂大地雷4麵體

鍋燒意麵：567大卡。

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雞絲麵：536大卡。

黃油麵：370大卡。

冬粉：351大卡。

品萱提到，愛吃冬粉的人，要慎選湯底跟配料。尤其是喜歡吃乾拌冬粉、麻辣鍋配冬粉，上面吸附滿滿的油脂，超容易爆卡！以上4種麵體，熱量依每100克為基準計算。

減少熱量攝取小撇步

●選擇非油炸的麵條，搭配清湯而非濃稠湯底。

●選擇新鮮食材，不加火鍋料，可以減少吃不必要的加工食品。

●增加蔬菜量、優質蛋白質，來提升飽足感。

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