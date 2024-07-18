長生不老夢成真？新藥讓實驗鼠壽命大增25％

可以明顯看出，右邊接受抗衰老藥物治療的老鼠體型較大，毛髮看起來更加濃密光滑，整體呈現出更加健康年輕的狀態。左邊未經治療的老鼠體型較小，毛髮稀疏，看起來更加衰老。（取自MRC Laboratory of Medical Sciences/Duke University專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）17日報導，一種被研究人員戲稱為「超模奶奶」（supermodel granny）的抗衰老藥物在動物實驗中成功延長壽命近25%。這項突破性研究成果發表在國際頂尖學術期刊《自然》（Nature）上，為人類延緩衰老、延長健康壽命帶來新希望。

這項研究由英國醫學研究委員會醫學科學實驗室（MRC Laboratory of Medical Science）、倫敦帝國學院（Imperial College London）和新加坡國立大學杜克-新加坡醫學院（Duke-NUS Medical School）的科學家共同完成。研究團隊發現，一種名為白介素-11（interleukin-11）的蛋白質在人體衰老過程中扮演關鍵角色。

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研究主要負責人、倫敦帝國學院的庫克（Stuart Cook）教授解釋說：「隨著年齡增長，人體內的白介素-11水平會上升，導致炎症增加，並影響多個與衰老速度相關的生物開關。」

為了驗證白介素-11的作用，研究團隊進行了兩組實驗。第一組實驗對老鼠進行基因改造，使其無法產生白介素-11；第二組實驗則在老鼠年齡達到75週（相當於人類55歲）時，定期給予藥物清除體內的白介素-11。結果顯示，接受治療的老鼠壽命延長了20-25%。

這些接受治療的老鼠不僅壽命顯著延長，其整體健康狀況也有明顯改善。它們的癌症發生率大幅降低，肌肉功能改善，體型更加苗條，毛髮更加健康，在許多衰弱指標上的表現也更佳。正是因為這些老鼠即使年紀很大卻依然保持著年輕健康的外表，研究人員才戲稱牠們為「超模奶奶」。

庫克教授表示，這種針對白介素-11的藥物目前已進入人體臨床試驗階段，主要用於治療肺纖維化。雖然試驗尚未完成，但初步數據顯示該藥物是安全的。然而，他也強調，目前還無法確定這種藥物是否能在人類身上產生同樣的抗衰老效果。

儘管研究結果令人振奮，但專家也提醒，將這種療法應用於人類仍面臨諸多挑戰。英國雪菲爾大學（University of Sheffield）肌肉骨骼衰老專家貝蘭圖諾（Ilaria Bellantuono）教授指出，目前還缺乏人體實驗數據，且這類藥物的生產成本可能很高，「難以想像讓每個50歲的人終生服用這種藥物」。

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