健康網》炎夏對抗汗疹！ 醫曝預防4注意

醫師指出，預防汗疹最重要的是減少出汗，保持皮膚涼爽和避免穿過多或緊身的衣服；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天是容易引發汗疹的季節，正確的皮膚保養對於預防和緩解汗疹非常重要。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，預防汗疹4注意，包括：保持涼爽、洗冷水澡、避免穿過多或緊身的衣服、脫掉濕衣服。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」在臉書專頁表示，汗疹每到夏天可說是病例量暴增，尤其是無法控制穿衣多寡又會流汗的小朋友，以及怕吹冷氣的年長族群更是常見，汗疹是一種因為出汗過多導致汗腺阻塞而引起的皮膚病。

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汗疹分3類

●晶狀汗疹：像小水珠一樣透明的疹子，通常不會紅腫或發癢，多見於新生兒，也會出現在發燒的成年人身上。

●紅色汗疹：最常見的汗疹型態，此時因為有些微發炎，產生發紅，中間偶爾會看到小水珠，患者此時也可能沒有任何症狀，偶爾會有癢和刺痛感。

●膿疱型汗疹：跟紅色汗疹相似，只是發炎的更厲害，因而產生膿疱，患者可能沒有任何症狀，有時會有癢和刺痛感。

誰容易得汗疹？他指出，汗疹無論在小孩大人都有可能發生，新生兒和兒童特別容易得晶形痱子和紅色痱子，而膿疱型痱子則相對較少見。

預防汗疹4招

如何預防和治療汗疹？他提到，預防汗疹最重要的是減少出汗，保持皮膚涼爽和避免汗水刺激皮膚。

●保持涼爽。

●洗冷水澡。

●避免穿過多或緊身的衣服：選擇透氣性好的衣物，如棉質或透氣的合成面料，避免穿著過多或過緊的衣服，讓皮膚能夠自由呼吸。

●脫掉濕衣服：運動後或流汗後，應及時脫掉濕衣服，保持皮膚乾爽，減少皮膚的刺激。

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