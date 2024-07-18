健康網》拜登又染新冠 專家：還好現在是2024

美國總統拜登傳出感染新冠肺炎，這次是繼2022年後第二度染疫。（歐新社）

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拜登再度確診 中斷競選活動飛回家隔離

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年81歲的美國總統拜登（Joe Biden）近日確診新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），目前症狀較輕，已取消後續行程，將返回住家隔離，並繼續履行總統職責。這次美國白宮說明，拜登有流鼻涕與全身不適等症狀；目前已經服用抗病毒藥物，並返家休養。實際上這並非拜登首次染疫，早在2022年他就曾被檢測出新冠陽性。

拜登的健康狀況向來是外界焦點，更何況他已高齡81歲，正是新冠重症的高危險條件。不過澳洲的流行病學專家說「好險現在不是2020年」，有疫苗、抗病毒藥物，拜登康復機率頗高。

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美國總統拜登登上空軍一號前往德拉瓦州。白宮表示，拜登週三在拉斯維加斯的競選之旅中檢測出新冠病毒呈陽性，目前出現「輕微症狀」。 （法新社）

澳洲迪肯大學（Deakin University）流行病學教授哈桑（Hassan Vally）在外媒《The conversation》說明，高齡者為新冠的重症高風險群。在2020年研究發現，80歲以上感染者死亡率為15%；哈桑舉例：英國前首相強森（Boris Johnson）在2020年初（當時55歲）感染新冠時，一度住進加護病房；同年川普染疫時據信也有嚴重症狀。

但狀況不同了，哈桑表示，現在是2024年，醫界與科學界已深刻認識新冠病毒。雖然對於有慢性病這類高風險族群來說，新冠肺炎仍需高度關注，只是威脅已經變小許多；多數人已接種疫苗，且多數感染康復者免疫力也上升了。加上有抗病毒藥物，死亡率大幅降低。加上拜登能獲得較佳的醫療，想必能安心康復。「拜登確診是大新聞，不過目前沒有跡象顯示『可能有危險』。」

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