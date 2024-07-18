健康網》吃冰消暑恐增長濕氣 中醫師推這款藥膳不再「虛累累」

四神湯不僅是台灣知名小吃，也是夏季健脾祛濕的食補藥膳。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣炎熱，溫度屢創新高，不少人會想喝涼飲、吃冰消暑，但中醫師臨床發現，不少人因此反而出現外熱內寒、上盛下虛的症狀，例如：疲倦乏力、精神昏沉、失眠煩躁、咽痛口渴、易腹瀉等類似感冒的不適症狀，提醒民眾，夏季養生首重健脾祛濕，而四神湯在這個季節就是很棒的食補藥膳。

樂生療養院中醫師莊惠喬指出，常有病患一進診間就問：「我是不是感冒了，最近都提不起勁，頭痛、胸悶、肩膀很緊，喝水都解不了渴………」其實是受到暑氣又夾濕邪的緣故。

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飲食過量寒涼易損陽氣 疲倦乏力、易腹瀉等不適

莊惠喬進一步解釋，今年常飆35度以上的高溫，時序夏天，外界氣候炎熱，人們喜歡喝冷飲以及吃寒涼的食物，過量寒涼易損陽氣，身體常出現外熱內寒、上盛下虛的症狀，如果夏天沒做好養生，冬天就易有鼻敏感、反覆感冒、怕冷虛弱，關節疼痛等狀況。

莊惠喬說，中醫講究順應四時節氣的氣候特點來養生，小暑到立秋（7月6日到8月7日）為長夏，中醫有「脾主長夏」、「長夏主濕」的說法，濕為長夏的主氣，此時最重要的就是健脾祛濕。

四神湯可健脾祛濕 加薏芢可清熱

莊惠喬指出，中醫所說的「脾」與西醫不同，中醫的脾主運化，「運化」指對體內養分的消化、轉換和運送，而濕氣易損傷脾臟的陽氣，寒涼食物吃多了，容易損傷脾氣，消化吸收功能下降，運化水濕的功能減弱，會進一步加重體內濕氣的增長，因此推薦大家吃四神湯。

◎四神湯的組成

●芡實：味甘，性平。能補脾止瀉，除濕止帶。

●蓮子：味甘微澀，性平、肺、腎經。能益氣養陰，固精止帶。

●茯苓：性平、味甘淡，入心、脾、肺經。能利水滲濕，健脾安神。

●山藥：味甘，性平；歸脾、肺、腎經。有補脾養胃的功用

除上述4味藥材外，亦可加入薏仁，薏仁除了利水祛濕之外，還可以清熱，因此也適合台灣的濕熱氣候使用。

冬瓜可解暑清熱 利尿、消水腫

莊惠喬表示，四神湯除了傳統的豬肚或豬腸等食材時，還可以加一味食材「冬瓜」。依據《本草綱目》記載，冬瓜具有「清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽」的效果，而且它的皮、籽、肉皆可入藥，如要加強解暑清熱、利尿、消水腫作用，連皮煮湯更好。

孕婦忌酒及薏仁 急性感染或腸胃炎也不適合

莊惠喬提醒，四神湯是平補的藥膳，適合脾虛濕盛者，虛寒體質或燥熱體質皆可以適量服用。倘若正處於急性感染或急性腸胃炎而引起的泄痢則不建議服用；另孕婦也須注意市售四神湯是否另有添加酒或薏仁等食材。

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