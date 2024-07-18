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健康網》誤喝「口水手搖飲」醫：恐釀食物中毒

2024/07/18 14:24

新竹傳出有飲料店員不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作過程中先往手上吐口水，再徒手攪弄珍珠。（擷取自Threads）

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可不可總部火速「拆招牌！」口水加料苦主曝：爸爸身體不適

〔記者葉立斌／台北報導〕近日有連鎖飲料店員工不滿顧客打烊前才來點飲料，竟將口水吐在手上，再用手攪珍珠，並上傳網路，瞬間遭炎上，並造成品牌與店家鉅額損失。而疑似受害顧客上網發文，指稱父親喝到問題飲料了，「現在正在拉肚子」。

據報導，案發的新竹飲料店在事發後已經停業，Google地圖也顯示永久歇業；該品牌也將針對損害商譽做提告與求償，並關心消費者健康情形。同時該消費者在社群網站說明，父親在喝了飲料後後開始拉肚子，會盡快帶他去醫院檢查。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，人的口腔與手上都是有細菌的，包含金黃色葡萄球菌等。這行為確實有造成他人食物中毒疑慮，通常是以急性腸胃炎的症狀表現，包含嘔吐與腹瀉。

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