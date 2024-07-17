健康網》紅斑性狼瘡少碰這8類飲食 椰子油也要小心

營養師提醒，椰子油屬於飽和脂肪，可能增加心血管風險，紅斑性狼瘡患者需要多留意；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當臉頰出現明顯紅斑，就像被狼親吻過之傷痕般，小心可能是自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」（SLE）。營養師曾筱庭提醒患者，有8種飲食需要特別注意，包含：高糖食物、高鹽食物、反式脂肪、飽和脂肪、酒精、高普林、生食和未煮熟食物、過敏和不耐食物（如麩質過敏、乳糖不耐症）。其中提到，椰子油屬於飽和脂肪，可能增加心血管風險。

曾筱庭於臉書粉專「Ting營養師的日常食光」PO出短片指出，紅斑性狼瘡患者的飲食調整程度因人而異，需要視不同的身體狀態、症狀和檢查數值去設計。但大方向來說，都是以均衡和抗炎飲食為大原則，特別去忌口或限制部分食物，確實有機會提升身體抗炎能力，同時改善病情，以下是患者需要注意的食物種類：

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●高糖食物：例如糖果零食、糕餅、甜點和含糖飲料等，過多的糖攝取除了影響血糖波動和內分泌之外，此類型食物所含的糖化終產物（AGEs），是導致發炎和老化的元兇。

●高鹽食物：過多調味和加工食品為主鹽分（鈉）來源，例如：洋芋片、罐頭食品、醃漬物等，過多攝取鈉會加重身體水腫和高血壓。

●反式脂肪：油炸食品和部分加工食品，例如：薯條、炸雞、部分餅乾和麵包等，反式脂肪會促使身體發炎，提高心血管疾病風險。

●飽和脂肪：多來自動物性食物，例如：肥肉和全脂乳製品、奶油和乳酪等，此外椰子油亦要留意，飽和脂肪會增加併發心血管疾病風險。

●酒精：注意酒精飲料攝取量，包括：啤酒、葡萄酒、蒸餾烈酒等均是，酒精需要肝臟代謝，同時會影響免疫系統，可能導致發炎和不適症狀。

●高普林食物：若有合併尿酸或痛風病史，內臟類和海鮮類要特別留意，例如：肝臟、腰子、沙丁魚等，高普林（嘌呤）食物會增加血中尿酸，可能引發關節疼痛。

●生食和未煮熟食物：紅斑性狼瘡為免疫系統疾病，而生魚片、生蛋和未煮熟的肉類：容易引發食物中毒，增加免疫系統負擔，提高感染風險。

●過敏和不耐症食物：注意是否有過敏和不耐食物，例如：乳糖不耐症者，需要避免乳製品；麩質過敏則建議避免含麩質食物。

同樣罹患紅斑性狼瘡的曾筱庭指出，作為患者，除了苜蓿芽這類特定食物不建議食用以外，其實並沒有一口都不能吃的東西，總體來說，僅需注意飲食的均衡性，多攝取新鮮蔬菜、水果、全穀類和高品質的完整蛋白質，同時保持充足的水份，以利改善發炎並減少症狀發作，促進整體健康。

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