奶瓶、不沾鍋暗藏危機？PFAS恐破壞母乳、奶粉關鍵蛋白質

研究發現,日常用品中的有毒化合物恐干擾母乳與嬰兒奶粉中的重要蛋白質;圖為示意圖,圖中人物與本文無關。(圖取自pixabay)

〔編譯陳成良/綜合報導〕你是否想過,我們每天使用的日用品,可能隱藏著危害嬰兒健康的危機?美國德州大學艾爾帕索分校(UTEP)的最新研究揭露,奈米塑膠和稱之為「永遠化學品」的「全氟/多氟烷基物質」(PFAS),這些普遍存在於塑膠製品、炊具和衣物中的物質,竟會改變母乳和嬰兒配方奶粉中關鍵蛋白質的結構,進而影響嬰兒的發育。

PFAS其實是總稱,含括了4700種以上的含氟化合物,具有持久性與生物累積性,在環境中不易分解。

請繼續往下閱讀...

據《每日科技網》(scitechdaily)7月15日報導,奈米塑膠來自於塑膠製品的分解,而 PFAS 則被廣泛應用於不沾鍋、防水衣物等產品中。這些人造化合物在環境中幾乎無所不在,且難以被自然分解,近年來已證實會對人體健康造成負面影響。然而,UTEP 的研究團隊更進一步發現,奈米塑膠和 PFAS 會直接影響母乳和嬰兒配方奶粉中的重要蛋白質,例如 β-乳球蛋白(BLG)、α-乳白蛋白(LALBA)和肌紅蛋白(myoglobin),而這些蛋白質與嬰兒的視力、大腦發育以及營養吸收息息相關。

研究團隊發現,奈米塑膠和 PFAS 會破壞這些蛋白質中的 α 螺旋結構,將其轉變為 β 折疊結構,如同在精密的蛋白質機器上動了手腳,導致其功能失常。更令人擔憂的是,這種結構變化還可能發生在其他重要蛋白質上,例如負責攜帶氧氣的肌紅蛋白。研究團隊指出,如果這些合成化學物質進入大腦,可能引發神經退化和神經毒性等後果。

領導這項研究的納拉揚博士(Mahesh Narayan, Ph.D.)指出,他們的研究結果揭示了這些化合物潛在的巨大風險,並強調開發更安全的替代材料刻不容緩。他指出,「透過了解奈米塑膠和永久性化學物質如何擾亂細胞功能的分子機制,科學家們可以開發出更安全的替代材料。」

這項近日發表於《美國化學學會期刊》(Journal of the American Chemical Society)和《ACS 應用材料與介面》(ACS Applied Materials and Interfaces)的研究, 指出 PFAS 能與乳蛋白結合,將其轉變為這些化合物的載體,進一步突顯了奈米塑膠和 PFAS 對嬰兒健康的潛在威脅。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法