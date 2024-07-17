奶瓶、不沾鍋暗藏危機？PFAS恐破壞母乳、奶粉關鍵蛋白質

研究發現，日常用品中的有毒化合物恐干擾母乳與嬰兒奶粉中的重要蛋白質；圖為示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自pixabay）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否想過，我們每天使用的日用品，可能隱藏著危害嬰兒健康的危機？美國德州大學艾爾帕索分校（UTEP）的最新研究揭露，奈米塑膠和稱之為「永遠化學品」的「全氟／多氟烷基物質」（PFAS），這些普遍存在於塑膠製品、炊具和衣物中的物質，竟會改變母乳和嬰兒配方奶粉中關鍵蛋白質的結構，進而影響嬰兒的發育。

PFAS其實是總稱，含括了4700種以上的含氟化合物，具有持久性與生物累積性，在環境中不易分解。

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據《每日科技網》（scitechdaily）7月15日報導，奈米塑膠來自於塑膠製品的分解，而 PFAS 則被廣泛應用於不沾鍋、防水衣物等產品中。這些人造化合物在環境中幾乎無所不在，且難以被自然分解，近年來已證實會對人體健康造成負面影響。然而，UTEP 的研究團隊更進一步發現，奈米塑膠和 PFAS 會直接影響母乳和嬰兒配方奶粉中的重要蛋白質，例如 β-乳球蛋白（BLG）、α-乳白蛋白（LALBA）和肌紅蛋白（myoglobin），而這些蛋白質與嬰兒的視力、大腦發育以及營養吸收息息相關。

研究團隊發現，奈米塑膠和 PFAS 會破壞這些蛋白質中的 α 螺旋結構，將其轉變為 β 折疊結構，如同在精密的蛋白質機器上動了手腳，導致其功能失常。更令人擔憂的是，這種結構變化還可能發生在其他重要蛋白質上，例如負責攜帶氧氣的肌紅蛋白。研究團隊指出，如果這些合成化學物質進入大腦，可能引發神經退化和神經毒性等後果。

領導這項研究的納拉揚博士（Mahesh Narayan, Ph.D.）指出，他們的研究結果揭示了這些化合物潛在的巨大風險，並強調開發更安全的替代材料刻不容緩。他指出，「透過了解奈米塑膠和永久性化學物質如何擾亂細胞功能的分子機制，科學家們可以開發出更安全的替代材料。」

這項近日發表於《美國化學學會期刊》（Journal of the American Chemical Society）和《ACS 應用材料與介面》（ACS Applied Materials and Interfaces）的研究， 指出 PFAS 能與乳蛋白結合，將其轉變為這些化合物的載體，進一步突顯了奈米塑膠和 PFAS 對嬰兒健康的潛在威脅。

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