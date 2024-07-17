健康網》如何預防「瘦子糖尿病」？ 醫曝7招打造健康體質

蕭捷健舉例，許多美國人的身材是亞洲人的兩倍大，但他們的健康狀況卻比較好，這其實與「個人脂肪閾值」有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人以為糖尿病是肥胖疾病，其實不然！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，以美國人來說，許多美國人的身材是亞洲人的兩倍大，但他們的健康狀況卻比我們好，這其實與「個人脂肪閾值」有關，個人脂肪閾值越高越健康，反之。蕭捷健也提供7招日常保健方法，協助國人打造健康脂肪體質。

個人脂肪閾值越高越健康

蕭捷健指出，身體像是個置物櫃，每個人的容量不同，一旦塞太滿，就可能會出現健康問題，像是2型糖尿病。

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如果你的「個人脂肪閾值」高，就算BMI高、體脂肪爆表，你可能還是健康的。研究發現，有6%的體重過重者，他們的膽固醇、血壓和空腹血糖都正常。我們叫他們「代謝健康肥胖」（MHO），他們的脂肪細胞很會儲存脂肪，不會亂跑到肝臟和胰臟等內臟。

個人脂肪閾低 不胖也會得糖尿病

反過來說，如果你的「個人脂肪閾值」低，就算體重正常，也可能會得糖尿病。2022 reTUNE研究證實了這個理論。BMI低於27的人，減重還是可以大大改善，甚至逆轉2型糖尿病的症狀！

亞洲人「個人脂肪閾值」普遍較低

說到民族差異，亞洲人跟歐美人比起來好像較容易得到早發性糖尿病。這可以用「個人脂肪閾值」來解釋。蕭捷健舉例，美國人的身材是亞洲人的2倍大，但健康狀況比我們好，這種差異可能有2種原因。

1. 基因：不同族群基因不同，影響脂肪儲存和分布。

2. 生活方式：飲食習慣、運動量和其他生活方式也會造成健康差異。

健康脂肪的特徵

1. 脂肪細胞彈性好：像超級彈力褲，怎麼塞都塞得下，不會漏到內臟器官引發炎症。

2. 血管系統發達：健康的脂肪組織裡，血管多得像小河網，讓脂肪細胞的代謝好。

3. 發炎細胞少：健康的脂肪組織裡，發炎細胞少，慢性發炎風險低。

要怎麼養成健康的脂肪呢？蕭捷健強調，重點不是減少脂肪總量，而是提升脂肪組織的品質和功能。脂肪組織是活的，我們要好好照顧它們！最好的方法是避免發炎，這跟照顧血管、視網膜是一樣的道理！蕭捷健也整理了以下7點供國人參考。

7招打造健康脂肪體質

1. 多吃富含Omega-3脂肪酸的食物，讓脂肪細胞不發炎。加工食品裡的飽和脂肪和Omega-6可是發炎元兇！

2. 多吃含豐富抗氧化劑的食物，減少脂肪組織的氧化壓力，像花青素、茄紅素、蝦紅素都是好東西！

3. 不要忘記促進粒線體功能的Q10

4. 遠離果糖，這東西會直接變成脂肪，並且降低粒線體功能

5. 尿酸太多也不行，因為它過多時會變成果糖！

6. Zone 2運動很重要，能幫助抗發炎

7. 睡眠充足：睡眠對脂肪代謝和內分泌調節超重要

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