健康網》穿免洗內褲害私密處異味搔癢！ 沒「5條件」就別買

1名女子出遊時，因穿著免洗內褲，且大量運動，致下體和鼠蹊部紅腫、搔癢難耐，出現異味；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日1名女子出遊時，發現下體和鼠蹊部紅腫、搔癢難耐，出現異味就醫。醫師詢問後，原來是每天穿密不透風、緊縮之免洗內褲，再加上大量運動，導致流汗過多。因此，醫師提醒，購買免洗內褲時，最好選擇具醫療級環氧乙烷滅菌（EO）滅菌、無螢光劑，具獨立包裝者，挑選棉質材質，表面彈性較好且掉屑量少，並有ISO國家認證之商品。「在包裝上面如果沒有標示，可能考慮不要買了！」

標示已滅菌 以環氧乙烷滅菌尤佳

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，目前市面上可大致分為2大類滅菌方式，分別為高温消毒、EO滅菌，前者僅為普通消毒方式，只能殺滅常規細菌，無法殺滅細菌芽孢，封在包裝袋內後，還是會滋生新的細菌，增加不適、染病風險。

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EO滅菌、電子光束滅菌是更可靠消毒方式！黃軒說明，一般會在包裝和商品介紹上註明。多數免洗內褲採用EO滅菌，EO能在常溫下殺滅各種微生物，技術廣泛運用在醫用一次性口罩，不過容易有EO異味，若散味不完全，就會殘留在面料上；高能電子束滅菌則是用射線，去殺滅產品包裝中殘留微生物，可滅菌徹底、操作安全、無殘留，被廣泛應用於食品滅菌中，如泡麵中的脫水蔬菜，因無額外化學滅菌劑引入，因此不會有異味殘留。

2大常見免洗內褲材質挑選

市場上有很多免洗內褲，採用純棉的材料是再生纖維素纖維／黏膠纖維。黃軒解釋，這種材料是把樹木或者棉籽絨溶解後再紡絲，讓纖維素纖維分子結構重新排列，吸濕性比棉花高50%，且因屬人工製造纖維，長度控制更加穩定，普遍都在36-40mm間，製作出的面料不容易掉毛。另外，因原料來源可大規模種植的樹木，生產成本很低，通常只有棉紗7成左右的價格，使用價值性也很高，不過，也容易發生洗滌洗破、縮水問題。

黃軒進一步提到，無紡布免洗內褲也是方便選擇，通常由「無紡布和聚酯纖維」製成，可確保產品衛生安全，但其觸感摸起來很像紙，通常很便宜，用力拉拽或打濕時容易破，也就是下體出汗水、潮濕時，就可能會破損了！透氣性、但吸汗性欠佳，「穿著一兩個小時後就會覺得悶熱、不透氣！」

包裝有標示ISO國家認證

具國家認證穿起來更安心，黃軒提醒，免洗內褲標示應依據CNS 15290規定，附掛或於內外包裝上標明，檢測項目包括：鉛、鎘、有機錫、游離甲醛、禁用之偶氮染料、物理性安全要求 （CNS 15291），以及產品標示。

黃軒補充，以上標準確保免洗內褲生產、銷售過程中的衛生和安全性，為提供信心、保障，在選擇免洗內褲時，可以查看產品包裝上是否有這些認證標識，確保產品符合相應品質與安全要求。

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