健康網》老花眼鏡不只看度數 配鏡時4點要注意

醫師提醒，配老花眼鏡時，得確認眼睛是否有其他疾病、選擇合適的鏡框、親自試戴，還可以考慮添加特殊功能來保護眼睛；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩配老花眼鏡怎麼配？彰化羅眼科體系溪湖睛采眼科院長蘇柏方提醒，首先得確認眼睛是否有其他疾病、選擇合適的鏡框、親自試戴，還可以考慮添加特殊功能來保護眼睛。

蘇柏方在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，除了驗度數外，可先經過醫師檢查，確認眼睛是否有需要治療的疾病，醫師會根據眼睛的狀況建議是否適合驗配，或需要先治療眼睛的疾病。

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蘇柏方說，老花眼鏡不只要配合適的度數，合適的鏡框也很重要，能在造型上加分，也能增加舒適感和穩定性。醫師建議，選擇一個適合自己臉型和風格的鏡框，這樣才能自在且自信的戴上眼鏡。

蘇柏方提到，配鏡後也必須由本人親自試戴，每個人用眼習慣的距離不同，會影響配戴後的舒適與清晰度，不是只靠驗光度數，只有親自試戴才能調整為最適合的度數。

蘇柏方指出，現代的老花眼鏡不僅僅是視力矯正工具，還可以具備一些特殊功能，如防藍光、抗UV、防眩光等。這些功能可以有效保護眼睛，減少眼睛疲勞和不適感。因此，在挑選老花眼鏡時，可以考慮是否需要添加這些特殊功能，以提升使用體驗。

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