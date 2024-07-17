健康網》夏季減肥先祛「濕」 5穴位1茶飲輕鬆淨瘦美

中醫師指出，肥胖多與痰濕相關，飲食上需避免生冷、甜食、滋補食物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季悶熱又潮濕，除了外在濕，更有因嗜酒及過食生冷，損傷脾陽所致的內濕。陽明馬光中醫診所院長林美秀指出，濕氣是病因的開端，肥胖多與痰濕相關，飲食上需避免生冷、甜食、滋補食物，可透過針灸或是按摩穴位幫助代謝，再搭配健脾祛濕消脂茶，將體內的除濕機制打開，就能在悶熱潮濕的夏日，輕輕鬆鬆淨、瘦、美。

健脾祛濕消脂茶

林美秀表示，中醫認為肥胖多與痰濕相關，肥人多痰。濕可為寒濕及濕熱，與肥胖相關的體質證型，大略的可分為脾虛濕盛及胃熱脾濕型。健脾祛濕消脂茶，脾虛濕盛及胃熱脾濕型肥胖者均可飲用。脾虛濕盛型可再加入茯苓健脾利濕。胃熱脾濕型可再加入決明子、五味子、大黃，清熱利濕、降脂通便。

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食材介紹

● 荷葉：味苦、辛、微澀、性涼。歸心、肝、脾經，清香升散。功效消暑利濕，健脾升陽，散瘀止血，清熱解暑，升發清陽，涼血止血。

● 山楂：味酸、性甘微溫。歸脾、胃、肝經。功效消食健胃，行氣散瘀。

● 陳皮：味辛、苦、性溫。 歸脾、肺經。功效理氣健脾，燥濕化痰。

飲用方法一週3-4次可代茶飲用，食材、作法如圖。

健脾祛濕消脂茶。（馬光中醫診所提供）

飲食習慣、結構要改變

飲食的部份，林美秀指出，需改變飲食習慣，避免生冷飲食，甜食也應少吃，其他像是芒果、啤酒、牛奶、乳製品都應少吃。滋補食物也應避免，都會使濕氣加劇。需改變飲食結構，限制熱量攝取和營養均衡的飲食，三餐要定時定量，六大類食物均衡攝取，避免高糖、高油脂、重口味的食物。若是節食仍應注意營養的攝取，體重下降不宜太快。

另外，保持規律及持續性的運動，經由流汗排除身體內的濕氣，但夏日天氣炎熱，避免激烈運動造成大量流汗，造成身體不適，也需適時補充水份。

5穴道幫助代謝。（馬光中醫診所提供）

穴位按摩助代謝

林美秀也分享5穴位，可透過針灸或是按摩幫助代謝：

足三里穴

位置：在小腿前外側，當犢鼻下3寸，距脛骨前緣一橫指。

功效：調理脾胃、促進水分代謝。

陰陵泉穴

位置：在小腿內側，膝下脛骨內側凹陷中。脾經上管理水液代謝的一個重要穴位。

功效：清熱利濕、健脾理氣

中脘穴

位置：上腹部正中線臍中上4寸，當歧骨（胸劍結合部）與臍中連線的中點。

功效：抑制食慾、幫助消化、改善胃脹胃凸。

天樞穴

位置：肚臍中央，前正中線旁開2寸處。

功效：幫助排便、加速代謝、解腹脹、消水腫。

帶脈穴

位置：肚臍為中心畫一條橫線，再以腋下前端為起點畫一條豎線交點處。

功效：消除腰腹部脂肪、提升代謝。

明馬光中醫診所院長林美秀。（馬光中醫診所提供）

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